Fratele Prințesei Diana, despre femeile care intră prin căsătorie în Familia Regală: „Este dificil”. Ce spune Charles Spencer

Fratele Prințesei Diana, despre femeile care intră prin căsătorie în Familia Regală: „Este dificil”. Ce spune Charles Spencer
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Sursa foto: Profimedia
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Charles Spencer, fratele Prințesei Diana, a vorbit despre dificultățile cu care se pot confrunta femeile care intră prin căsătorie în Familia Regală britanică. El consideră că adaptarea la viața în interiorul monarhiei este mai ușoară pentru cei care au crescut în acest mediu decât pentru cei care devin membri ai familiei mai târziu.

Charles Spencer a făcut declarațiile în timpul unei conversații cu jurnalista și autoarea Tina Brown, la New York, unde și-a promovat noua carte, „Swan Song: Diana, My Sister”, potrivit PEOPLE.

Brown l-a întrebat dacă este posibil pentru o persoană din societatea modernă să trăiască în „cușca monarhiei”. Fratele Prințesei Diana a explicat că experiența poate fi foarte diferită pentru cei născuți în Familia Regală și cei care intră în aceasta prin căsătorie.

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„Ei bine, există oameni care rezistă. Cred că sunt anumite persoane cărora le este foarte greu să trăiască în interiorul ei. Cred că, dacă ai crescut într-o familie regală, este mult mai ușor decât dacă intri în ea prin căsătorie. Dacă te uiți la soțiile celor care au intrat în familie prin căsătorie, este dificil. Este un mod de gândire foarte specific”, a spus Charles Spencer.

Charles Spencer nu a făcut referire la Kate Middleton sau la Meghan Markle

Spencer nu le-a menționat pe nume pe Kate Middleton sau Meghan Markle în timpul discuției. Cele două au intrat în Familia Regală prin căsătoriile cu nepoții săi, Prințul William, respectiv Prințul Harry.

Însă declarațiile sunt o aluzie la sora sa, Prințesa Diana, care avea 20 de ani când s-a căsătorit cu Prințul Charles, în 1981, devenind Prințesă de Wales.

Căsnicia celor doi s-a destrămat ulterior, iar divorțul a fost finalizat în 1996, cu aproximativ un an înainte de moartea Dianei la Paris.

Sursa foto: Profimedia

Cum crede Charles Spencer că ar fi fost Diana dacă nu s-ar fi căsătorit cu Charles

În aceeași conversație, Tina Brown l-a întrebat pe Charles Spencer cum crede că ar fi fost viața surorii sale dacă aceasta nu s-ar fi căsătorit cu moștenitorul tronului britanic. Răspunsul fratelui Dianei a constat într-un singur cuvânt.

„Fericită”, a spus Charles Spencer.

Spencer a vorbit în ultimele săptămâni în repetate rânduri despre căsnicia surorii sale și susține că Diana era îndrăgostită sincer de Charles înaintea nunții lor.

Într-un interviu acordat CBS, acesta a spus că sora sa nu avusese aproape deloc experiență sentimentală înainte de relația cu viitorul rege și că aceasta a fost „prima ei mare iubire”.

„Diana era în mare măsură o persoană care se ghida după inimă. Își urma inima și era cu adevărat propriul ei om. Poate că a crezut că totul va fi bine”, a explicat el.

Sursa foto: Profimedia

Charles Spencer își promovează în această perioadă volumul „Swan Song: Diana, My Sister”, în care relatează amintiri despre copilăria petrecută alături de Diana, căsnicia acesteia cu actualul Rege Charles și perioada care a urmat morții sale, în august 1997.

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