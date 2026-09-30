Adrian Cuculis, avocatul familiei Valentinei, dezvăluiri de ultimă oră despre Vlad Bălțățeanu: ”Sunt date la dosar”

Adrian Cuculis, noi dezvăluiri în cazul morții Valentinei
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Avocatul familiei Valentinei Tănăsie vine cu informații noi din dosarul tragediei tinerei din Vâlcea! Adrian Cuculis spune că documentele confirmă violențe anterioare și o posibilă pregătire a faptei. Până la extrădarea lui Vlad Băltățeanu vor avea loc mai multe audieri pentru dezvoltarea probatoriul care să îl incrimineze pe acesta. CANCAN.RO are toate detaliile!

Potrivit avocatului, anchetatorii ar fi consemnat violența extremă exercitată asupra Valentinei. El susține că documentele descriu numeroase leziuni, precum și acțiuni ulterioare menite să ascundă trupul tinerei. Vezi emisiunea integrală aici!

„Noi vrem cumva să se ducă către un omor calificat, pentru că dacă se reține simplul fapt că a fost puțin zăpăcit într-o noapte și l-a apucat nebunia, a început să omoare, nu e cum trebuie. Văd gravitatea concretă a faptei, respectiv omorul săvârșit asupra partenerei, cu violență deosebită, reflectată de multiple leziuni pe toate planurile corpului. Cu o intensitate care a provocat hemoragie meningeală, deci practic o hemoragie internă craniană, și ruperea a cinci coaste, cauza morții fiind șocul traumatic.”

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Vlad Băltățeanu, suspect de omor calificat

Cuculis a declarat că dosarul ar conține și elemente privind comportamentul presupusului autor după moartea Valentinei. Acum, avocatul familiei fetei din Vâlcea speră să obțină o pedeapsă cât mai consistentă pentru autorul faptei monstruoase care a șocat România.

„A fost preocupat de a-și asigura scăparea, ascunzând corpul victimei într-un troler pe care l-a aruncat în lacul de acumulare, apoi a părăsit țara. Denotă un dispreț profund pentru valoarea socială fundamentală reprezentată de viața persoanei, lipsa sentimentului de regret. Astfel, rezultă că inculpatul este caracterizat de o puternică înclinație spre violență. Sunt date la dosar, respectiv un ordin de protecție în favoarea unei alte partenere, precum și o altă agresiune asupra victimei din luna iunie a acestui an. Astfel că, aflat în libertate, există riscul repetării unor astfel de fapte împotriva persoanei. Ceea ce vreau eu să clarific este fapta în sensul de a fi omor calificat. Omorul calificat fiind dat de faptul că el l-a premeditat. Toată audierea de astăzi, spre exemplu, s-a dus către ideea asta: dacă fata a mai fost amenințată. Am întrebat-o pe mamă: «Doamnă, dumneavoastră ați simțit vreodată că fata este sub un control al acestui individ?» Și a zis: «Dar 100%». Despre asta vorbim, era sub controlul lui, pentru că dacă el spunea ceva, imediat se executa. Atunci sunt aplicabile dispozițiile de la femicid. Eu o să vă dau definiția marginală a femicidului, în sensul în care intervine acest omor raportat la o stare de aservire pe care o avea victima față de agresor. Adică exact textul de lege care s-a adoptat.”

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O altă informație prezentată de avocat schimbă cronologia cunoscută privind violențele. Cuculis susține că mama Valentinei ar fi aflat despre agresiuni cu mult înaintea nopții în care tânăra s-a stins din viață.

„Mama aflase de ele în urmă cu o lună de zile, adică la începutul lunii septembrie, de fapt chiar mai mult, la mijlocul lunii august. Și atunci când a aflat, practic s-a întors împotriva lui, i-a spus: «Desparte-te de el». Ei s-au despărțit, s-au reîmpăcat. El venea cu niște buchete de flori, plângea pe acolo, făcea ca toate alea. Cert este că de violențe se știa, era cunoscută partea asta. Taică-su a aflat ceva mai târziu, iar mama i-a spus: «Desparte-te de el, vino la mine în Austria și termină cu el, că uite, într-o zi o să-ți facă ceva rău». Și uite că i-a făcut ceva rău.”

Cuculis a oferit și detalii despre discuțiile din noaptea tragediei. Potrivit avocatului, Valentina i-ar fi spus mamei că nu mai rezistă și că vrea să plece de lângă Vlad.

„Fata i-a spus în felul următor: «Mamă, gata, nu mai pot, mi-a ajuns, m-am săturat, vreau să plec de aici». I-a spus mama: «S-a întâmplat ceva? Vrei să-ți trimit niște bani, să vii?» Și atunci a spus că nu e cazul, că mâine dimineață se poate descurca. Era nervos pentru că practic ambii părinți se activaseră pe subiectul acesta al violențelor pe care el le desfășura împotriva ei. Și atunci amândoi au sunat.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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