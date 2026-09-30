Adelina Pestrițu a donat 10 saci cu haine! Vedeta de la Pro TV a apelat la frații Graur, cunoscuți pentru acțiunile caritabile

Adelina Pestrițu este cunoscută pentru pasiunea sa pentru modă și pentru colecția impresionantă de haine, încălțăminte și accesorii. De această dată însă, vedeta a decis să transforme o parte dintre lucrurile pe care le are în garderobă într-un gest frumos pentru persoanele care au nevoie de ajutor.

În loc să păstreze hainele și accesoriile pe care nu le mai folosește, prezentatoarea de la „Burlacii: Foc în paradis” le-a pregătit pentru a fi donate unor fete care se confruntă cu dificultăți financiare. Pentru ca lucrurile să ajungă la cele care au nevoie de ele, vedeta a apelat la frații Graur, cunoscuți pentru numeroasele acțiuni prin care sprijină persoane cu posibilități materiale reduse.

Adelina Pestrițu le-a transmis și un mesaj de apreciere fraților Graur pentru implicarea lor în astfel de inițiative. Gestul său vine astfel în sprijinul proiectelor prin care aceștia încearcă să ajute persoane și familii cu posibilități materiale reduse.

„@graurii au venit aseară la mine pentru a ridica pachetele pregătite pentru fetele care au nevoie de o mică bucurie în viața lor. Am ales cu drag haine, încălțăminte și accesorii, multe dintre ele noi-nouțe. Le mulțumesc băieților și îi felicit pentru implicarea și dedicarea de care dau dovadă. Vă urmăresc cu bucurie și admirație”, a scris Adelina Pestrițu pe rețelele de socializare.

Ce au spus frații Graut despre Adelina Pestrițu

La rândul lor, frații Graur au povestit că întâlnirea cu vedeta a fost una specială, mai ales că au cunoscut-o personal pentru prima dată. Aceștia au mărturisit că au descoperit în Adelina un om diferit de imaginea pe care o aveau despre ea de la televizor.

Aceștia au dezvăluit că Adelina a decis să doneze nu mai puțin de zece saci cu haine pentru oamenii care au nevoie de ele și au apreciat deschiderea pe care vedeta a arătat-o în timpul întâlnirii.

„În seara asta am cunoscut-o pentru prima dată pe Adelina. Până acum o știam doar de la televizor, iar astăzi am descoperit un om cald, deschis și cu dorință de a face bine. 🤍 Ne-a contactat pentru a dona 10 saci de haine oamenilor care au nevoie de ele. Uneori, prima impresie chiar spune multe despre un om. O întâlnire tare frumoasă!”, au scris frații Graur.

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