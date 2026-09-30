Mesajul public transmis de sora Valentinei. Eliza Tănasie a răbufnit: ”Vreau să clarific niște lucruri legate de mama”

Ce a spus Eliza Tănăsie despre sora ei, Valentina
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Valentina și-a pierdut viața la doar 28 de ani, într-un caz care a uimit toată țara. Tânăra ar fi fost ucisă de iubitul ei, Vlad Bălțățeanu, iar trupul ei a fost descoperit într-o valiză care plutea pe râul Olt. Un pescar a observat bagajul și a alertat autoritățile. În urma tragediei, sora Valentinei, Eliza, a simțit nevoia să vorbească public despre cele întâmplate și, mai ales, să își apere părinții de acuzațiile apărute în mediul online.

Eliza a explicat că reacția sa publică a venit după mai multe zile în care familia a încercat să proceseze pierderea Valentinei. Mesajele primite din partea oamenilor le-au oferit sprijin într-un moment extrem de dificil, însă comentariile negative au avut un impact diferit asupra părinților victimei.

Ce a povestit Eliza Tănasie despre moartea surorii sale, Valentina

Sora Valentinei a vrut astfel să atragă atenția asupra modului în care sunt judecate victimele după moarte, mai ales atunci când apar în mediul online fotografii sau informații despre viața lor personală. Ea consideră că aspectul fizic, stilul vestimentar sau alegerile unei femei nu pot justifica în niciun fel violența asupra sa.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
6 poze

„Eu nu știu cum să încep. A trecut o săptămână de când mi-am văzut sora moartă. Dacă vreodată am crezut că am dus ceva greu, nu există ceva mai greu decât să îți suni mama și să o anunți că i-a murit copilul. Văd peste tot poze cu sora mea pe internet, nu pot să cred așa ceva. Acum îmi amintesc de ce am făcut clipul ăsta. Toată lumea mă caută: de ce nu zic o reacție, de ce nu apar în emisiuni, de ce nu vreau să fac chestia asta.

Am fost în șoc. Nu am crezut ce mi se întâmplă, chiar și după ce am aflat de sora mea. Eu am sunat-o încontinuu și spuneam: >. Să știți că, chiar dacă credeți că noi nu vedem mesajele voastre, noi le vedem și ne dau putere. Trecem prin cea mai grea perioadă din viața noastră.

Eu sunt obișnuită cu hate-ul. Postând în online, dacă mi-ar scrie cineva ceva sau cineva ar avea o părere de-a lui, nu m-ar afecta, că nu știu cum funcționează lucrurile astea. Însă părinții mei nu pot, prin ce suferință trec, să citească comentariile rele. În ziua de azi să nu se mai facă diferența între victimă și criminal, să fie judecați oamenii după aparență. Când, ca femeie, ți-ai modificat ceva puțin sau ești un pic mai sexy într-o ipostază, ți-ai meritat-o. Oamenii care comentează urât și instigă la ură și violență nu sunt cu nimic mai prejos față de acel criminal.”, a spus Eliza Tănasie pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Tiktok

Unul dintre lucrurile pe care Eliza a vrut să le clarifice a fost motivul pentru care familia nu a reușit să o îndepărteze de bărbatul cu care avea o relație. Tânăra a subliniat că Valentina era o femeie adultă, care lua singură deciziile, chiar dacă cei apropiați nu au fost de acord cu partenerul ei.

Eliza susține că mama Valentinei a aflat abia în noaptea tragediei că fiica sa fusese agresată anterior. Potrivit relatării sale, Valentina ia spus că fusese bătută ore întregi și că nu mai voia să continue relația.

„Acum vreau să clarific niște lucruri legate de mama, pentru că, săraca, ea este peste tot pe internet. Toată lumea o blamează. Sora mea, un suflet blând și bun, însă o fire mai rebelă. 28 de ani, femeie în toată firea, nu asculta sfaturile noastre. Ea făcea, până la urmă, ce considera. Era un adult în toată firea.

Să oblige o femeie de 28 de ani să plece dintr-un loc, să nu mai vorbească cu anumite persoane dacă ea asta simte să facă? În ceea ce privește acest individ, nimeni din familia mea nu a fost de acord cu el. Am încercat în toate felurile să o convingem pe sora mea.

Multe din declarațiile pe care le-au dat părinții mei, săracii, le-au dat doar pentru că vor ajuta la prinderea acestui criminal. Nu le-a făcut neapărat bine. Totul s-a înțeles greșit. Mama mea a aflat, în noaptea în care sora mea a fost ucisă, că atunci sora mea i-a recunoscut că acest individ a bătut-o cinci ore.”, a mai spus sora Valentinei.

Tatăl Valentinei a mers să-și ia fiica acasă

A doua zi, tatăl Valentinei a plecat spre Vâlcea pentru a-și vedea fiica și a o aduce acasă. Familia nu știa însă că aceasta fusese deja ucisă. Eliza spune că acesta a aflat despre moartea tinerei în timp ce încerca să o găsească.

Sora victimei a respins și ideea că părinții nu au făcut nimic pentru a o proteja și a povestit că familia a încercat inclusiv să găsească ajutor specializat pentru Valentina. Aceștia i-au făcut o programare la psiholog, însă nu a acceptat să meargă.

„Tatăl meu a doua zi a plecat la Vâlcea să o vadă și să o ia acasă. Nu știa nimeni că a fost omorâtă. Tatăl meu a aflat acolo, la locul faptei, în timp ce își căuta copilul să-l vadă, că ea nu mai este. Cum pot oamenii să fie atât de răi încât să-i blameze pe părinții victimei, în loc să se uite către criminal? Victima este mereu trasă la răspundere, în timp ce criminalul a avut un motiv, nu? >

Între timp, când tatăl meu s-a dus la Vâlcea, a chemat poliția. Când a văzut că sora mea nu răspunde la telefon, a fost chemată poliția. Din păcate, a fost prea târziu. Stăm să ne gândim. Dacă, cu un singur apel la poliție, totul s-ar rezolva, nu ar mai exista atâtea cazuri de feminicid în România.”, a mai spus Eliza.

CITEȘTE ȘI: Cine a văzut-o ultima oară în viață pe Valentina. Locul în care a mers cu Vlad Bălțățeanu, cu câteva ore înainte de tragedie

Noi detalii în cazul morții Valentinei. Tânăra de 28 de ani voia să-l părăsească pe Vlad Bălțățeanu

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Adrian Cuculis, avocatul familiei Valentinei, dezvăluiri de ultimă oră despre Vlad Bălțățeanu: ”Sunt date la dosar”
Adrian Cuculis, avocatul familiei Valentinei, dezvăluiri de ultimă oră despre Vlad Bălțățeanu: ”Sunt date la dosar”
Marius Tucă Show începe joi, 1 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Marius Tucă Show începe joi, 1 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Ce tricou purta arbitrul Gheorghe Moldovan când a fost găsit fără viață. Ireal ce mesaj avea inscripționat pe el
Ce tricou purta arbitrul Gheorghe Moldovan când a fost găsit fără viață. Ireal ce mesaj avea inscripționat pe el
Mama și sora Valentinei au fost audiate! Ce au descoperit procurorii
Mama și sora Valentinei au fost audiate! Ce au descoperit procurorii
Primele imagini cu Cristela Georgescu, după ce fostul candidat la președinție a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
Primele imagini cu Cristela Georgescu, după ce fostul candidat la președinție a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
Călin Georgescu refuză mâncarea din arest! Ce drepturi are fostul prezidențiabil după gratii
Mediafax
Călin Georgescu refuză mâncarea din arest! Ce drepturi are fostul prezidențiabil după gratii
CTP îl crede pe Nicușor Dan „mai tare decât nea Nicu”, după ce președintele a anunțat că face o nouă desemnare de premier și refuză alegerile anticipate
Gandul.ro
CTP îl crede pe Nicușor Dan „mai tare decât nea Nicu”, după ce președintele a anunțat că face o nouă desemnare de premier și refuză alegerile anticipate
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Putin ar fi călătorit în secret cu amanta sa în Kazahstan. Ce au descoperit jurnaliștii în datele despre zboruri
Adevarul
Putin ar fi călătorit în secret cu amanta sa în Kazahstan. Ce au descoperit jurnaliștii în datele despre zboruri
„Un pilot l-a înjunghiat pe altul”. Bătaie între piloți într-un avion care se îndrepta spre Israel
Digi24
„Un pilot l-a înjunghiat pe altul”. Bătaie între piloți într-un avion care se îndrepta spre Israel
INSECTELE care invadează casele la început de toamnă. CUM să le ții departe de locuința ta?
Mediafax
INSECTELE care invadează casele la început de toamnă. CUM să le ții departe de locuința ta?
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: e transformată total după ce a dispărut din lumina reflectoarelor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: e transformată total după ce a dispărut din lumina reflectoarelor
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Cristina Dorobanțu s-a căsătorit în mare secret și urmează să devină mamă. „Este ca un vis frumos pentru mine”
Click.ro
Cristina Dorobanțu s-a căsătorit în mare secret și urmează să devină mamă. „Este ca un vis frumos pentru mine”
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233 de voturi? Explicațiile foștilor judecători CCR
Digi 24
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233 de voturi? Explicațiile foștilor judecători CCR
Surpriza hoților care au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din procesoare
Digi24
Surpriza hoților care au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din procesoare
Ultima zi în care posesorii de mașini vechi pot cumpăra rovinieta mai ieftin. De mâine, taxa de drum se scumpește
Promotor.ro
Ultima zi în care posesorii de mașini vechi pot cumpăra rovinieta mai ieftin. De mâine, taxa de drum se scumpește
BANCUL ZILEI. Bulă: – Nevastă, pregătește-mi costumul cel negru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Nevastă, pregătește-mi costumul cel negru!
Top 3 unelte Parkside disponibile în oferta Lidl pentru mai puțin de 100 de lei
go4it.ro
Top 3 unelte Parkside disponibile în oferta Lidl pentru mai puțin de 100 de lei
Cine a fost femeia care a condus Egiptul Antic acum 5.000 de ani? A domnit cu mult înaintea Cleopatrei
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a condus Egiptul Antic acum 5.000 de ani? A domnit cu mult înaintea Cleopatrei
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
CTP îl crede pe Nicușor Dan „mai tare decât nea Nicu”, după ce președintele a anunțat că face o nouă desemnare de premier și refuză alegerile anticipate
Gandul.ro
CTP îl crede pe Nicușor Dan „mai tare decât nea Nicu”, după ce președintele a anunțat că face o nouă desemnare de premier și refuză alegerile anticipate
Ce să pui în coșul de cumpărături ca să trăiești mai mult?!
Mediafax Italia
Ce să pui în coșul de cumpărături ca să trăiești mai mult?!
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!
Mediafax Spania
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.