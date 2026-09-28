Mesajul dureros transmis de mama Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză. „Îngerii nu mor niciodată”

Mesajul dureros transmis de mama Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză. „Îngerii nu mor niciodată”
Mama Valentinei Tănăsie
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Mama Valentinei a revenit cu noi mărturii după tragedia care i-a răpit fiica. Femeia trece prin momente cumplite de când tânăra a fost descoperită fără viață într-o valiză, în apele râului Olt. Durerea pierderii este greu de descris în cuvinte, iar ultimele sale declarații reflectă suferința profundă prin care trece familia.

Tragedia care a îndoliat familia Valentinei a șocat comunitatea din Filiași. Tânăra a fost găsită decedată după ce trupul său ar fi fost ascuns într-un geamantan abandonat în apele Oltului. Cei care au cunoscut-o sunt încă profund afectați și încearcă să accepte pierderea neașteptată și brutală a tinerei.

În anchetă, atenția oamenilor legii s-a îndreptat către partenerul Valentinei, Vlad Băltățeanu, considerat principalul suspect. Acesta nu a fost găsit până în prezent, iar autoritățile au dispus căutarea sa la nivel internațional.

Pierderea Valentinei a lăsat în urmă o durere greu de descris. Pentru părinții tinerei, tragedia este cu atât mai greu de acceptat. Pentru o mamă, nimic nu poate fi mai greu decât să-și piardă copilul înainte de vreme și să fie nevoită să învețe să trăiască fără el.

Mama Valentinei a postat un mesaj încărcat de durere

După dispariția fiicei sale, mama Valentinei a făcut public un mesaj încărcat de emoție. Cuvintele sale au avut forma unei confesiuni adresate tinerei, în care i-a transmis cât de mult îi lipsește și cât de puternică rămâne legătura dintre ele, în ciuda pierderii.

Timpul trece, însă dorul nu pare să se diminueze. Pentru familia Valentinei, amintirile au rămas singura legătură cu cea pe care au pierdut-o, iar acceptarea unei asemenea despărțiri rămâne un proces extrem de dificil.

„Tu ești copilul meu, sufletul meu, bucuria mea și tot ce este mai frumos în viața mea. Chiar dacă nu mai ești lângă mine pe pământ, ești mereu în inima mea, în gândurile mele și în fiecare bătaie a inimii mele. Ești o parte din mine, un vis frumos care a devenit realitate pentru o vreme prea scurtă. Îți mulțumesc pentru zâmbetul tău, pentru iubirea ta, pentru sufletul tău bun și pentru tot ce ai fost și vei rămâne mereu.

Îmi lipsești în fiecare zi, dar te știu acum într-un loc mai bun, unde nu mai există durere, unde ești în pace și te bucuri de lumină. Te voi iubi mereu, azi și pentru totdeauna! Odihnește-te în pace, copila mea dragă! Cu toată dragostea, mama ta. Îngeri nu mor niciodată…Valentina, vei trăi mereu în inima mea!”, a transmis mama Valentinei, în mediul online.

Sursa foto: Social media

Autoritățile sunt pe urmele lui Vlad Bălțățeanu

Ancheta în cazul morții Valentinei a intrat într-o nouă etapă. Partenerul tinerei, Vlad Bălțățeanu, în vârstă de 30 de ani, se află în atenția autorităților. Procurorii îl cercetează într-un dosar penal în care este suspectat de omor, după ce au fost conturate mai multe indicii care trebuie verificate în cadrul anchetei.

În urma cercetărilor efectuate la locuința acestuia, oamenii legii ar fi descoperit pe salteaua patului mai multe urme despre care există suspiciunea că ar putea fi de natură biologică, inclusiv sânge. Mostrele au fost ridicate și urmează să fie supuse analizelor criminalistice, pentru a se stabili cu exactitate cui îi aparțin și dacă au vreo legătură cu Valentina.

În data de 23 septembrie, Tribunalul Vâlcea a dispus arestarea preventivă a bărbatului în lipsă. Decizia instanței a fost luată pe baza elementelor adunate de anchetatori până la acel moment, în cadrul investigației referitoare la moartea tinerei din Filiași.

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Ce au descoperit anchetatorii pe camerele de supraveghere în noaptea în care Valentina a fost găsită fără viață în râul Olt

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