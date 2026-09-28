(P) Un nou Super Drop la Superbet, pentru o săptămână de top

Săptămâna începe cu vești bune la Superbet! Luni, între orele 12:00 și 23:59, ești așteptat pe site sau în aplicație pentru a-ți revendica cele două minute de rotiri gratuite.

Minute de rotiri gratuite, din nou la Superbet

Așa cum te-ai obișnuit deja, la Superbet ai cele mai tari oferte și promoții. Vineri, ai avut 1 minut cu free spins, în vreme ce luni, 2 minute te așteaptă în contul tău începând cu ora 12:00 – revendică-le acum!

Ce trebuie să faci pentru a te bucura de cele două minute?

Intră în secțiunea “Promoții și Bonusuri”. Apasă pe butonul „Vezi Promoția” și apoi pe „Activează Promoția”.

Apoi totul e mai ușor, pentru că doar alegi singur jocul la care vrei să-ți încerci norocul, dintre Gates of Olympus Super Scatter, Sweet Bonanza 2500, Big Bass Splash, Gates of Olympus, Big Bass Bonanza JP, Sleeping Dragon, Sweet Bonanza JP, The Dog House Megaways.

Câștigurile obținute ajung imediat în contul tău și tot tu decizi cum le folosești.

Iar veștile bune nu se opresc aici! Tot azi, ai și Avantaj România! Ce înseamnă mai exact? Dacă tricolorii deschid scorul în partida cu Bosnia, biletul tău pe victoria lor e verde, indiferent de rezultatul final.

Vrei să începi săptămâna cu dreptul? Hai acum la Superbet!