Melek Minca, mesaj pentru femeile care acceptă să fie în relații toxice: „Nu aș fi stat nici cât stă trenul în gară”

Melek Minca/ sursa foto: CANCAN
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Melek Minca a răbufnit în mediul online. Creatoarea de conținut a tras un semnal de alarmă important pentru femeile care acceptă să stea în relații toxice. Aceasta este de părere că nicio femeie nu merită să fie agresată, dar și că trebuie să plece fără să se gândească. 

Melek este împotriva violenței domestice. Tiktokerița a făcut un videoclip pe pagina sa în care vorbea despre femeile care rămân în relații toxice și sunt agresate de partenerii lor.

Aceasta nu înțelege de ce ele continuă să se complacă în acele situații și le-a oferit sfaturi. Mai mult decât atât, văduva lui Dani Vicol spune că ea ar fi plecat din primul moment. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Melek Minca/ sursa foto: captură video TikTok

Melek Minca/ sursa foto: captură video TikTok

Melek Minca, mesaj pentru femeile care stau în relații toxice

După tragedia din Vâlcea, unde Valentina Tănăsie a fost găsită fără viață în râul Olt, mai multe femei și-au arătat în mediul online urmele agresiunilor suferite din partea partenerilor. În acel moment, Melek nu s-a mai putut abține și a făcut un videoclip în care le sfătuia pe acestea să plece de lângă bărbații care au un astfel de comportament față de iubitele sau soțiile lor.

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Ba mai mult, creatoarea de conținut a subliniat că nu ar fi  acceptat asemenea violențe asupra ei și ar fi ieșit imediat din acea relație toxică. Ea a punctat că orice femeie se descurcă fără un partener.

„Îmi apar întruna pe TikTok femei bătute de bărbați. De ce se întâmplă chestia asta? De ce stați? Cu ce vă încălzește? Credeți că sunteți legate de un bărbat? Vă scoate un bărbat din ceva? Am văzut zeci de poze în care femeile își pun, în comentarii, loviturile primite de la bărbații lor. Nu aș fi stat nici cât stă trenul în gară. Credeți că nu reușiți să faceți față? Aveți aici exemplul viu! Fără bărbat și sunt mai capabil decât cinci bărbați la un loc. Orice femeie poate să se descurce fără un bărbat. Toate care sunteți bătute sau umilite de bărbați, nu mai stați! Puneți-i la pușcărie!”, a declarat Melek Minca pe TikTok.

VEZI ȘI: Bona lui Melek Mincă, cu ochii în lacrimi. Ce s-a întâmplat cu Ana, de fapt

Melek a dezvăluit ce salariu încasează lunar. Este angajată în propria firmă

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