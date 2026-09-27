Mircea Eremia, primele declarații după operația suferită. Fratele Alinei Eremia se recuperează în urma accidentului de motor

La câteva săptămâni după accidentul de motocicletă în urma căruia și-a fracturat clavicula, Mircea Eremia a revenit cu explicații pentru urmăritorii săi, după o perioadă în care a lipsit complet din mediul online.

Fratele Alinei Eremia a mărturisit că starea sa de sănătate s-a complicat după accident, iar recuperarea a fost mai dificilă decât părea inițial.

Mircea Eremia, primele declarații după operația suferită

Într-un videoclip publicat pe TikTok, acesta a explicat că absența sa din ultimele două săptămâni a avut legătură cu problemele medicale apărute după fractură.

„Hello! Probabil că v-ați întrebat de ce nu am postat în ultimele două săptămâni, de ce nu am răspuns la mesaje și unde am dispărut. Adevărul este că această perioadă m-a făcut să pun stop la tot. După cum știți, în urma accidentului cu motocicleta mi-am fracturat clavicula, iar după câteva controle am sesizat că nu este totul atât de roz precum pare și a fost nevoie să ajungem la operație”, a spus Mircea Eremia.

Artistul a precizat că intervenția chirurgicală a decurs fără probleme, însă perioada de după operație a fost una complicată, fiind nevoit să-și limiteze activitățile și să se concentreze exclusiv pe recuperare.

„Din fericire, totul a decurs bine, dar perioada de după nu a fost deloc ușoară. A trebuit să stau mai mult în casă, să mă recuperez. Nu am avut voie să fac mișcări prea bruște. Practic, semiimobilizat la pat”, a mai declarat acesta.

Fratele Alinei Eremia se recuperează după accidentul de motor

Mircea Eremia a vorbit și despre numeroasele mesaje de susținere pe care le-a primit în această perioadă, explicând că, deși a văzut reacțiile oamenilor, nu a avut starea necesară pentru a răspunde tuturor.

„Știu că am primit foarte multe mesaje, apeluri, urări de bine și așa mai departe, însă nu am avut nici starea și nici energia necesară să vă răspund tuturor. Pentru asta îmi pare rău”, a transmis cântărețul.

Totodată, artistul a subliniat că nu și-a dorit să transforme problemele de sănătate într-un subiect de expunere publică și a preferat să își acorde timpul necesar pentru a se recupera.

„Am încercat și nu am vrut ca această perioadă să fie transformată într-un spectacol. Am avut nevoie doar de puțin timp să mă simt cât se poate de bine. Pas cu pas, starea mea este din ce în ce mai bună, lucru pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu și bineînțeles medicilor”, a afirmat el.

În mesajul său, Mircea Eremia a oferit și vești optimiste despre perioada următoare, precizând că urmează să înceapă recuperarea medicală și că speră să revină cât mai curând la activitățile sale obișnuite.

„În următoarea perioadă am să încep și recuperarea, care am înțeles că nu este destul de ușoară, dar am toată speranța că o să-mi revin la normal. A fost o pauză pe care nu mi-am dorit-o, dar soarta m-a obligat. Ce să spun, aveți grijă de voi, multă sănătate și revin încet, încet în online cu toate activitățile”, a încheiat artistul.

CITEŞTE ŞI: Mircea Eremia, implicat într-un accident rutier. Primele declarații: ”Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt aici”

Nu duce lipsă de admiratoare, dar nici nu acceptă pe oricine lângă el! De ce este singur Mircea Eremia: “Lucrurile frumoase apar atunci când…”