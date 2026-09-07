Mircea Eremia, implicat într-un accident rutier. Primele declarații: ”Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt aici”

Mircea Eremia a trecut prin momente dificile. Fratele Alinei Eremia a suferit un accident de motocicletă. El a fost transportat la spital, este stabil și a povestit totul fanilor din mediul online.

Mircea Eremia este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România. În general, îi place să fie discret atunci când vine vorba de viața personală, însă luni, 7 septembrie, el a dezvăluit în mediul online că a suferit un accident de motocicletă.

Fratele Alinei Eremia a povestit ce s-a întâmplat și a anunțat că va lua o pauză de la proiectele profesionale pentru a se recupera. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Mircea Eremia a suferit un accident de motocicletă

Artistul a povestit pe TikTok că va avea nevoie de câteva săptămâni pentru recuperare. Tocmai din acest motiv, a ales să ia o pauză de la proiectele profesionale.

De asemenea, Mircea Eremia a ținut să precizeze că acum este bine, dar s-a ales cu o claviculă ruptă și mai multe răni în urma accidentului. Cu toate acestea, starea lui este bună, ba mai mult, este recunoscător că a evitat o situație mai gravă.

„Salutare, dragi prieteni! De data asta vin cu o veste proastă. Din păcate, am avut un accident de motocicletă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt aici, că sunt cât de cât ok și că lucrurile nu au fost cu mult mai grave. M-am ales cu o claviculă ruptă, câteva julituri pe care nu aș vrea să le arăt și cu o perioadă de câteva săptămâni de recuperare” , a declarat Mircea Eremia pe TikTok.

Mircea Eremia renunță temporar la lupte RXF

Odată cu această recuperare, Mircea Eremia pune pe pauză și luptele RXF pentru care s-a pregătit intens în ultima perioadă. Acesta amintește că o clipă de neatenție poate costa viața.

„Va trebui să anulez foarte multe proiecte, evenimente, planuri, lupta în RXF pe care știți foarte bine că o doream foarte mult și pentru care mă pregăteam zilnic, cât îmi permitea timpul. Sunt sigur că fiecare moment de genul apare în viața noastră ca un reminder să o luăm încet, să trăim, să iubim viața și să ne dăm seama cât suntem de fragili și cum o secundă de neatenție sau un ceas rău poate schimba foarte mult întreaga viață. În aceste momente, nu-mi rămâne decât să stau să mă recuperez, să încep să mă simt din ce în ce mai bine și să mă refugiez în muzică. Sper să fiți alături de mine! Vă mulțumesc și sper că nu v-am dezamăgit” , a mai adăugat el.

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