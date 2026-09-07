Chef Richard Abou Zaki, în lacrimi în prima ediție Furnicuțele prezentată de Cătălin Măruță. Experiența care l-a marcat

Prima ediție Furnicuțele, prezentată de Cătălin Măruță, l-a surprins pe chef Richard Abou Zaki. Celebrul bucătar nu s-a putut abține atunci când și-a amintit de întâlnirea cu Gordon Ramsay, o experiență care l-a marcat.

Cătălin Măruță i-a luat locul lui Denise Rifai, iar așteptarea a luat sfârșit. Noul sezon a debutat luni, 7 septembrie, la Antena 1. Primul invitat a fost chef Richard Abou Zaki, care a avut o apariție surprinzătoare.

El a fost mai deschis ca niciodată și a povestit despre carieră, viața personală și nu numai. Acesta i-a făcut un cadou prezentatorului TV, însă punctul culminant a fost atunci când și-a amintit de întâlnirea pe care a avut-o cu cheful britanic Gordon Ramsay. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce cadou a primit Cătălin Măruță de la chef Richard Abou Zaki

Noul sezon a venit cu surprize inedite. În cadrul emisiunii, chef Richard Abou Zaki i-a făcut un cadou neașteptat lui Cătălin Măruță. Acesta i-a oferit propriul său sacou de bucătar pe care și-a pus autograful.

Momentul a fost unul cu totul special, cu atât mai mult că bucătarul a venit îmbrăcat cu echipamentul de lucru. Totodată, el și-a completat ținuta cu papucii de bucătar.

Richard Abou Zaki și Gordon Ramsay, întâlnire marcantă

Chef Richard Abou Zaki a povestit despre una dintre cele mai frumoase experiențe pe care le-a trăit. Bucătarul s-a întâlnit cu Gordon Ramsay, la începuturile sale. El a explicat că a trăit un moment dificil în acea perioadă, iar unul dintre episoadele care l-au marcat a fost când pregătea un sufleu și nu reușea să se ridice.

Frustrarea a fost la cote maxime, astfel că nu s-a putut abține și a izbucnit în lacrimi. Mai mult decât atât, a vrut să și renunțe, însă a trecut peste orice episod complicat, s-a ridicat, iar astăzi are un succes incontestabil.

„Era tot restaurantul plin. Veneau să mănânce Gordon Ramsay, Marco Pierre White și încă un chef. Eu eram la starter, trebuia să fac sufleu. Bă sufleul ăsta nu se ridica, Cătălin, murea, nu se ridica. Nu se ridica, mă, stătea jos. Am luat toca mea, l-am dat pe jos și am ieșit afară, Cătăline. Îmi aduc aminte scările alea, am plâns în hohote, cu inima la 300, am zis că mor acolo. A fost momentul de tensiune cel mai masiv și eu am zis că nu sunt capabil să fac meseria asta și voiam să mă las total”, a declarat chef Richard Abou Zaki.

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