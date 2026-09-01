Cine este primul invitat al lui Cătălin Măruță la „Furnicuțele”! Prezentatorul a făcut dezvăluirea înainte de premieră

S-a aflat cine îi trece primul pragul lui Cătălin Măruță la „Furnicuțele”! Prezentatorul a făcut dezvăluirea înainte de debutul noului sezon și a dat astfel peste cap misterul din jurul primei ediții. Numele ales pentru start nu este deloc unul oarecare, iar Măruță a lăsat să se înțeleagă că telespectatorii vor avea parte de o întâlnire pe cinste.

Cătălin Măruță intră într-o nouă etapă la Antena 1, iar pregătirile pentru „Furnicuțele” sunt deja în toi. Prezentatorul a dezvăluit că echipa a filmat nu mai puțin de zece ediții, astfel că telespectatorii au parte de un sezon pregătit din timp. Primul episod, programat pentru 7 septembrie, îl are în centrul atenției pe chef Richard Abou Zaki.

Cine este primul invitat al lui Cătălin Măruță la „Furnicuțele”

Alegerea nu este deloc întâmplătoare. Chef-ul este cunoscut pentru parcursul său spectaculos în lumea gastronomiei. În emisiunea „Furnicuțele”, el urmează să-și spună povestea și să se prezinte publicului într-o manieră cât mai sinceră.

„Deja am filmat zece emisiunii. Avem prima emisiune, din 7 septembrie, pregătită. Va fi cu chef Richard Abou Zaki. Cu siguranță, va ajunge la cei de acasă așa cum este Richard. (…) Eu fac exact ce face fiecare om care se uită la acest interviu. Îmi duc copiii la școală, îi iau, mă ocup de proiectele online. Proectul Furnicuțele îmi doresc să fie înțeles și îndrăgit de cei de acasă. Este un format adus în România, exact ca marile formate de televiziune. Mi-aș dori să facem aceeași performanță pe care o fac Furnicuțele Spania”, a declarat Cătălin Măruță pentru Știrile Antena Stars.

Măruță nu privește „Furnicuțele” ca pe un proiect de moment. Prezentatorul a spus că își dorește să construiască un format care să rămână mult timp în atenția publicului. După ani întregi în televiziune, acesta știe foarte bine cât de greu este să păstrezi interesul telespectatorilor, iar planul său este clar: emisiunea trebuie să crească și să devină tot mai vizibilă.

Delia, pe lista scurtă a lui Măruță

Dacă primul invitat a fost deja stabilit, Măruță are și o dorință specială pentru edițiile următoare. Prezentatorul a recunoscut că și-ar dori să o vadă pe Delia în platoul „Furnicuțele”. Artista nu a ajuns încă în emisiune, însă Măruță speră ca invitația să se concretizeze.

„Sunt un om căruia îi place să construiască. Îmi doresc ca emisiunea Furnciuțele să aibă un termen cât mai mare de vizibilitate. Delia încă nu a venit la emisiune, dar mi-ar plăcea să vină și să fie una dintre invitatele noastre”, a adăugat moderatorul de la Antena 1.

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