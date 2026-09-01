Cine este primul invitat al lui Cătălin Măruță la „Furnicuțele”! Prezentatorul a făcut dezvăluirea înainte de premieră

Cine este primul invitat al lui Cătălin Măruță la „Furnicuțele”! Prezentatorul a făcut dezvăluirea înainte de premieră
Cătălin Măruță
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

S-a aflat cine îi trece primul pragul lui Cătălin Măruță la „Furnicuțele”! Prezentatorul a făcut dezvăluirea înainte de debutul noului sezon și a dat astfel peste cap misterul din jurul primei ediții. Numele ales pentru start nu este deloc unul oarecare, iar Măruță a lăsat să se înțeleagă că telespectatorii vor avea parte de o întâlnire pe cinste.

Cătălin Măruță intră într-o nouă etapă la Antena 1, iar pregătirile pentru „Furnicuțele” sunt deja în toi. Prezentatorul a dezvăluit că echipa a filmat nu mai puțin de zece ediții, astfel că telespectatorii au parte de un sezon pregătit din timp. Primul episod, programat pentru 7 septembrie, îl are în centrul atenției pe chef Richard Abou Zaki.

Cine este primul invitat al lui Cătălin Măruță la „Furnicuțele”

Alegerea nu este deloc întâmplătoare. Chef-ul este cunoscut pentru parcursul său spectaculos în lumea gastronomiei. În emisiunea „Furnicuțele”, el urmează să-și spună povestea și să se prezinte publicului într-o manieră cât mai sinceră.

„Deja am filmat zece emisiunii. Avem prima emisiune, din 7 septembrie, pregătită. Va fi cu chef Richard Abou Zaki. Cu siguranță, va ajunge la cei de acasă așa cum este Richard. (…) Eu fac exact ce face fiecare om care se uită la acest interviu. Îmi duc copiii la școală, îi iau, mă ocup de proiectele online. Proectul Furnicuțele îmi doresc să fie înțeles și îndrăgit de cei de acasă. Este un format adus în România, exact ca marile formate de televiziune. Mi-aș dori să facem aceeași performanță pe care o fac Furnicuțele Spania”, a declarat Cătălin Măruță pentru Știrile Antena Stars.

Cătălin Măruță

Cătălin Măruță și chef Richard Abou Zaki

Măruță nu privește „Furnicuțele” ca pe un proiect de moment. Prezentatorul a spus că își dorește să construiască un format care să rămână mult timp în atenția publicului. După ani întregi în televiziune, acesta știe foarte bine cât de greu este să păstrezi interesul telespectatorilor, iar planul său este clar: emisiunea trebuie să crească și să devină tot mai vizibilă.

Delia, pe lista scurtă a lui Măruță

Dacă primul invitat a fost deja stabilit, Măruță are și o dorință specială pentru edițiile următoare. Prezentatorul a recunoscut că și-ar dori să o vadă pe Delia în platoul „Furnicuțele”. Artista nu a ajuns încă în emisiune, însă Măruță speră ca invitația să se concretizeze.

„Sunt un om căruia îi place să construiască. Îmi doresc ca emisiunea Furnciuțele să aibă un termen cât mai mare de vizibilitate. Delia încă nu a venit la emisiune, dar mi-ar plăcea să vină și să fie una dintre invitatele noastre”, a adăugat moderatorul de la Antena 1.

VEZI ȘI: Cătălin Măruță, mesaj emoționant pentru Andra și David de Sfântul Alexandru: „Vă iubesc!”

 Cătălin Măruță, ofertat de televiziuni: „M-am simțit măgulit, sincer.” Ce emisiune i-a spus Andra, soția lui, să accepte

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Loredana Chivu, experiență neașteptată la Asia Express! Ce făcea localnicul în a cărui casă a ajuns
Loredana Chivu, experiență neașteptată la Asia Express! Ce făcea localnicul în a cărui casă a ajuns
Alina Eriko a surprins pe toată lumea cu ultima apariție! Cum arată acum „Pantera Neagră”
Alina Eriko a surprins pe toată lumea cu ultima apariție! Cum arată acum „Pantera Neagră”
Liviu Vârciu a dezvăluit cadoul de nuntă primit de la nași! Artistul și soția lui au avut parte de o experiență de vis
Liviu Vârciu a dezvăluit cadoul de nuntă primit de la nași! Artistul și soția lui au avut parte de o experiență de vis
Andreea Popescu, dezvăluiri sincere după divorț! Ce a simțit când l-a văzut pe Rareș Cojoc cu altă femeie
Andreea Popescu, dezvăluiri sincere după divorț! Ce a simțit când l-a văzut pe Rareș Cojoc cu altă femeie
Soția lui Adrian Mutu intră în televiziune! Sandra a spus „da” unei noi provocări
Soția lui Adrian Mutu intră în televiziune! Sandra a spus „da” unei noi provocări
Lider USR, pronostic DUR pentru Nicușor Dan: „Îl vor arunca peste bord foarte curând”
Mediafax
Lider USR, pronostic DUR pentru Nicușor Dan: „Îl vor arunca peste bord foarte curând”
Ieftiniri peste noapte la motorină, după noua reducere de acciză. Prețurile au ajuns la sub 10 lei pe litru în unele benzinării
Gandul.ro
Ieftiniri peste noapte la motorină, după noua reducere de acciză. Prețurile au ajuns la sub 10 lei pe litru în unele benzinării
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
VIDEO Ce prețuri au bulgarii după trecerea la euro: „Cum își permit oamenii ăștia?”
Adevarul
VIDEO Ce prețuri au bulgarii după trecerea la euro: „Cum își permit oamenii ăștia?”
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
Digi24
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
Rusia schimbă fața teritoriilor OCUPATE din Ucraina: construcții masive, credite ieftine și despăgubiri cerute de foștii proprietari
Mediafax
Rusia schimbă fața teritoriilor OCUPATE din Ucraina: construcții masive, credite ieftine și despăgubiri cerute de foștii proprietari
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport.ro
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ilinca Vandici este însărcinată a doua oară! Cine este bărbatul care a făcut-o să iubească din nou după divorț
Click.ro
Ilinca Vandici este însărcinată a doua oară! Cine este bărbatul care a făcut-o să iubească din nou după divorț
O muscă din Arctica a ajuns în Antarctica. Oamenii de ştiinţă avertizează: poate provoca „o destabilizare ecosistemică a mediului”
Digi 24
O muscă din Arctica a ajuns în Antarctica. Oamenii de ştiinţă avertizează: poate provoca „o destabilizare ecosistemică a mediului”
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
Digi24
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
OMODA 4 debutează în Europa. Noul SUV chinezesc ar putea deveni un „Dacia Duster killer”
Promotor.ro
OMODA 4 debutează în Europa. Noul SUV chinezesc ar putea deveni un „Dacia Duster killer”
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Oală sub presiune multifuncțională la ofertă la Lidl: cât costă și ce mâncăruri face
go4it.ro
Oală sub presiune multifuncțională la ofertă la Lidl: cât costă și ce mâncăruri face
O galaxie fără stele i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Descopera.ro
O galaxie fără stele i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Go4Games
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Ieftiniri peste noapte la motorină, după noua reducere de acciză. Prețurile au ajuns la sub 10 lei pe litru în unele benzinării
Gandul.ro
Ieftiniri peste noapte la motorină, după noua reducere de acciză. Prețurile au ajuns la sub 10 lei pe litru în unele benzinării
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.