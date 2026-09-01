Andreea Popescu, dezvăluiri sincere după divorț! Ce a simțit când l-a văzut pe Rareș Cojoc cu altă femeie

Andreea Popescu, dezvăluiri sincere după divorț! Ce a simțit când l-a văzut pe Rareș Cojoc cu altă femeie
Andreea Popescu
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Andreea Popescu a recunoscut că a fost geloasă pe noua iubită a lui Rareș Cojoc, care este un celebru model internațional. După 15 ani în care cei doi și-au împărțit viața, apariția unei alte femei lângă fostul soț nu avea cum să treacă fără urmări.

Invitată la „Sosurile Picante”, Andreea Popescu a fost pusă în fața unei întrebări incomode despre Rareș Cojoc și noua lui relație. Fosta dansatoare nu s-a ascuns și a recunoscut că imaginea fostului partener alături de o altă femeie a avut un impact asupra ei.

Andreea Popescu, geloasă pe noua iubită a lui Rareș Cojoc

După atâția ani împreună, vedeta a considerat că ar fi lipsit de sinceritate să pretindă că nu a simțit nimic. Bruneta a spus că a deranjat-o și că a fost geloasă când a văzut imaginile cu Rareș Cojoc și Claudia, o tânără extrem de frumoasă.

„Am avut o gelozie, pentru că am stat 15 ani împreună. Aș minți să spun că nu am simțit nimic sau că nu există sentimente pentru Rareș. Sunt 15 ani în care mi-am împărțit viața alături de un om, am trecut prin atât de multe lucruri. M-a deranjat, era cam ciudat să vezi asta… au fost niște stări, niște trăiri prin care a trebuit să trec”, a spus Andreea.

Andreea Popescu, Rareș Cojoc și noua iubită, Claudia

Andreea Popescu, Rareș Cojoc și noua iubită, Claudia

Pentru Andreea Popescu, despărțirea nu a însemnat automat că toate emoțiile au dispărut. Faptul că Rareș Cojoc și-a refăcut viața sentimentală a reprezentat un moment greu de ignorat. Vedeta a lăsat să se înțeleagă că nu este simplu să vezi un om cu care ai construit atât de multe lucruri intrând într-o nouă relație. Mai ales atunci când între foștii parteneri există încă o legătură puternică prin intermediul copiilor.

Andreea Popescu a povestit și despre ruptura dintre ea și Rareș Cojoc. În viziunea sa, decizia de a încheia o căsnicie în care există trei copii nu este una luată peste noapte. Fosta dansatoare a explicat că, în cazul ei, problema principală a fost sentimentul de singurătate pe care l-a trăit în interiorul relației.

„Niciodată o femeie nu o să iasă dintr-o căsnicie de nebună de fericită ce este, mai ales unde sunt și trei copii la mijloc, iar lucrul acesta i l-am spus și lui. Lipsa de fericire venea din lipsa timpului acordat. Am fost foarte mult timp singură, acesta este adevărul pur și simplu”, a spus Andreea.

Ce a rămas între cei doi după divorț

Chiar dacă iubirea dintre ei nu mai are aceeași formă, Andreea Popescu a spus că Rareș Cojoc va rămâne pentru totdeauna o persoană importantă în viața ei. Motivul este simplu: cei doi sunt părinții a trei copii. Bruneta a mărturisit că această legătură nu poate fi ruptă printr-un act de divorț.

„Este o altfel de iubire. Este tatăl copiilor mei, vrea, nu vrea, trebuie să mă suporte până la moarte!”, a spus fosta soție a lui Rareș Cojoc.

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Cine este bruneta care l-a făcut pe Rareș Cojoc să zâmbească din nou. Dansatorul milionar și-a găsit liniștea după separarea de Andreea Popescu

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