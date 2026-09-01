Crăciunul a început oficial la Nibiru! Selly a aprins bradul într-o atmosferă de sărbătoare

Crăciunul a început oficial la Nibiru, iar atmosfera a fost una care a rupt complet ritmul obișnuit al lunii septembrie.

Deși calendarul spune că mai sunt luni bune până la sărbători, organizatorii au decis să pornească sezonul de iarnă mai devreme, iar publicul a reacționat exact cum se așteptau: cu entuziasm, curiozitate și telefoane ridicate în aer pentru a surprinde momentul aprinderii bradului.

Crăciunul a început oficial la Nibiru

Selly a fost cel care a dat startul oficial, urcând pe scenă într-un val de aplauze și energie. Discursul lui a fost în stilul caracteristic, direct, rapid și cu un strop de autoironie.

„Sunteți astăzi aici, într-o zi de luni, e prima zi din timpul nostru de Crăciun. Ştim, e o nebunie să faci târg de Crăciun în septembrie, dar e o nebunie frumoasă. În seara asta o să-l avem pe Connect-R pe center stage, îl avem pe al nostru Denis Rămiceanu la berărie. Încă o dată vă mulțumesc, sunt curios câți dintre dumneavoastră sunteți din Constanța? Bun, ca să nu mai lungim, sunteți gata să aprindem bradul? Sunteți gata să intrăm în spiritul Crăciunului oficial? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! A început Crăciunul, vă mulțumim, vă iubim și acum o să vreau să facem o sesiune de poze. Însă vă spun din capul locului că nu cred că o să reușesc să fac poze cu toată lumea, dar hai să vedem câte poze reușim să facem în 10 minute, da?”, a spus creatorul de conținut.

Selly a aprins bradul într-o atmosferă de sărbătoare

Momentul aprinderii bradului a fost punctul în care întreaga mulțime a explodat în reacții. Luminile au fost aprinse pe numărătoarea inversă, iar atmosfera s-a transformat instant într-un decor de sărbătoare. Oamenii au filmat, au strigat, au aplaudat, iar rețelele sociale s-au umplut în câteva minute de clipuri și fotografii din Nibiru, semn că ideea unui Crăciun început în septembrie a fost suficient de neobișnuită încât să devină virală.

Pentru Selly, evenimentul a fost și o ocazie de a interacționa direct cu comunitatea. Sesiunea de poze promisă s-a transformat într-un mic maraton, cu zeci de oameni încercând să prindă câteva secunde alături de el. Chiar dacă nu a reușit să acopere toată mulțimea, atmosfera a rămas una relaxată, iar cei prezenți au apreciat deschiderea și energia lui.

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