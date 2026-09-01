România a fost lovită de un nou cutremur. Ce magnitudine a avut

România a fost lovită de un nou cutremur. Ce magnitudine a avut
A fost cutremur în România
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Un nou cutremur s-a produs în România, marți, 1 septembrie, în cursul dimineții. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a anunțat că seismul a avut loc în județul Vrancea.

România a fost zguduită de un nou cutremur. Seismul s-a produs marți, 1 septembrie, în jurul orei 09:54, în județul Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul s-a înregistrat la o adâncime de 30 de kilometri, în apropierea mai multor orașe. În ultimele 24 de ore a fost raportată o serie de cutremure.

România a fost lovită de un nou cutremur

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a anunțat marți, 1 septembrie, că s-a produs un nou cutremur în județul Vrancea. Acesta a avut loc la ora 09:54 și s-a înregistrat la o adâncime de 30 de kilometri, în apropierea următoarelor orașe: 18 km sud de Focşani, 56 km nord de Buzău, 85 km sud de Bârlad, 88 km sud de Galaţi, 91 km sud de Brăila şi 94 km est de Sfântu-Gheorghe.

Cutremurul de marți dimineață a avut magnitudinea de 3,3 pe scara Richter, potrivit informațiilor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. De la începutul lunii august s-au înregistrat mai multe seisme, 10 în total, cu magnitudini cuprinse între 3 și 4,5 pe scara Richter.

Mai multe cutremure în ultimele 24 de ore

Luni, 31 august, în România s-au înregistrat nici mai mult, nici mai puțin de cinci cutremure. Unul dintre seisme s-a produs în cursul dimineții, la ora 07:12 și a avut o magnitudine de 3,4 pe scara Richter. Potrivit datelor transmise de seismologi, epicentrul a fost localizat la distanțe relativ mici de mai multe orașe. Cutremurul s-a produs la aproximativ 30 de km de Focșani,  67 de kilometri de Brașov, 79 de kilometri de Sfântu-Gheorghe, 85 de kilometri de Bârlad și 90 de kilometri de Bacău.

Următoarele două cutremure s-au produs în cursul serii. Primul s-a produs la ora 20:22 și a avut magnitudinea de 2,2 pe scara Richter. S-a produs la 19,1 kilometri adâncime, tot în zona seismică Vrancea. În aceeași zonă, la scurt timp, la 20:37, a fost raportat un alt cutremur. Acesta s-a produs în apropierea localităților Focșani, Buzău, Sfântu-Gheorghe, Bârlad, Bacău și Brașov, iar magnitudinea a fost, de asemenea, redusă.

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