58 de cutremure au lovit aceeași zonă în doar patru ore. Ce magnitudine a avut cel mai puternic seism

Activitatea seismică din zona vulcanului Puracé din Columbia a crescut brusc pe 29 august 2026, când specialiștii au înregistrat 58 de cutremure în numai patru ore.

Seria de seisme a inclus două mișcări mai puternice, cu magnitudini de 4,1 și 3,9, conform informațiilor publicate de pagina de Instagram abovethenormnews. Frecvența ridicată a acestor evenimente indică o intensificare notabilă a proceselor vulcanice din interiorul masivului.

58 de cutremure au lovit aceeași zonă în doar patru ore

Autoritățile columbiene mențin vulcanul Puracé la nivelul de alertă portocaliu, ceea ce semnalează o activitate semnificativă și posibilitatea unor evoluții rapide. Echipele de monitorizare analizează constant parametri precum emisiile de cenușă, tremorul vulcanic superficial, deformările solului și concentrațiile de gaze, pentru a determina modul în care se modifică dinamica vulcanului.

Deși numărul cutremurelor a crescut într-un interval extrem de scurt, nu a fost raportată nicio erupție. Specialiștii subliniază că o secvență seismică intensă nu echivalează automat cu o erupție iminentă, însă reprezintă un semnal important privind activitatea internă a vulcanului.

În continuare, Puracé emite cenușă, iar fenomenul este urmărit atent. În dimineața zilei de 30 august, condițiile atmosferice au împiedicat observarea directă a norului vulcanic. La ora 05:09 UTC, stratul de nori a blocat vizibilitatea, astfel că experții nu au putut estima altitudinea la care s-a ridicat cenușa, potrivit datelor publicate de volcanodiscovery.com.

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