Valentin Moraru a murit într-un accident cumplit în Italia. Avea doar 20 de ani

Valentin Moraru a murit la numai 20 de ani, în Italia, după un accident petrecut la locul de muncă. Tânărul român avea toată viața înainte, iar familia nu se aștepta să primească o veste atât de cumplită. Acum, cei dragi se pregătesc să-l aducă acasă pentru ultima dată.

Tragedia s-a produs joi după-amiază, pe 27 august, în localitatea Barbarano Mossano, din regiunea Veneto. Valentin, pe numele său complet Riccardo Valentin Moraru, lucra la extinderea unei hale aparținând societății „ZinCol Italia spa”, companie activă în sectorul vopsirii și zincării. Tânărul, angajat al unei firme externe, se afla pe acoperișul construcției când s-a produs accidentul care i-a fost fatal.

Valentin Moraru a murit într-un accident cumplit în Italia

Din primele informații, Valentin Moraru a căzut de la o înălțime de aproximativ 12 metri. Într-o încercare disperată de a se salva, românul s-ar fi prins de cablurile electrice ale unui pod rulant. În urma contactului cu acestea, tânărul ar fi suferit arsuri extrem de grave.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact cum s-a produs accidentul. Nu se știe, deocamdată, dacă Valentin a alunecat sau dacă suprafața pe care se afla a cedat sub el.

De asemenea, rămâne neclar dacă moartea sa a fost provocată de rănile suferite în timpul căderii sau de electrocutare. Autopsia nu a fost dispusă, iar procurorii se concentrează pe stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

Cazul a intrat imediat în atenția autorităților italiene. Procuratura a deschis o anchetă, coordonată de procurorul Paolo Fietta, pentru a stabili dacă există eventuale responsabilități pentru accidentul care i-a curmat viața tânărului român.

Inspectorii Spisal și carabinierii au început verificările și au adunat declarații de la mai multe persoane care ar putea ajuta la reconstituirea momentelor dramatice.

Valentin locuia în Camposampiero, în provincia Padova. În urma lui au rămas mama sa, Valentina, tatăl, Vasile, și fratele său, Elvis, care trec acum printr-o durere cumplită.

Familia vrea să-l aducă în România

Pentru cei dragi începe acum o altă luptă dureroasă. Familia își dorește ca trupul neînsuflețit al lui Valentin Moraru să fie adus în România, pentru ca tânărul să poată fi condus pe ultimul drum acasă. Repatrierea va putea avea loc după eliberarea documentelor și a autorizației necesare pentru transport.

Între timp, comunitatea românească din Italia s-a mobilizat pentru familia îndurerată. Biserica Ortodoxă din Asolo a lansat o strângere de fonduri pentru a ajuta la acoperirea cheltuielilor necesare repatrierii. Moartea lui Valentin a provocat reacții și în lumea politică din Italia. Consilierul regional M5S, Flavio Baldan, a atras atenția asupra numărului accidentelor de muncă și asupra problemelor din sistemul de control.

„Accidentele de muncă reprezintă o tragedie continuă care nu se mai oprește. Spisal se confruntă cu o lipsă de inspectori, dar și de resurse economice. Voi întreba dacă administrația regională intenționează să aloce noi fonduri pentru recrutarea urgentă de tehnicieni specializați în prevenție”, a declarat acesta.

Și Secretariatul provincial din Vicenza al Rifondazione Comunista a transmis un mesaj de solidaritate pentru familia românului.

„Secretariatul provincial din Vicenza al Rifondazione Comunista își exprimă apropierea și profundele condoleanțe față de familie. A noastră este o denunțare politică, nu este acceptabil ca moartea la locul de muncă să fie tratată ca o fatalitate”, a spus el.

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