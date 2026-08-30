Atac armat în timpul unei petreceri rave din Elveția. O femeie de 22 de ani a murit, alte cinci persoane au fost rănite

Atac armat în timpul unei petreceri rave din Elveția. O femeie de 22 de ani a murit, alte cinci persoane au fost rănite
Atac armat în timpul unei petreceri dintr-un oraș elvețian / Sursa foto: BRK News
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Un atac armat a avut loc în timpul unei petreceri organizate în orașul elvețian Aarau, unde se aflau în jur de 3.500 de participanți. Incidentul s-a soldat cu moartea unei femei în vârstă de 22 de ani, în timp ce alte cinci persoane au fost rănite, unele dintre victime aflându-se în stare gravă.

După ce au fost raportate focurile de armă, autoritățile au mobilizat forțe importante în zonă și au început căutările pentru identificarea și prinderea persoanelor implicate în atac. Cazul este anchetat de poliția elvețiană.

S-au tras focuri de armă în mulțime

Incidentul a avut loc în cursul nopții de 29 spre 30 august, în apropierea hipodromului din Schachen, Aarau, unde mii de persoane participau la evenimentul techno „Aarauer Rave”, organizat în fiecare an. Situația a declanșat o mobilizare importantă a forțelor de ordine, după ce în zonă au fost raportate focuri de armă.

În primele momente, poliția nu a oferit detalii despre amploarea atacului. Însă, ulterior a anunțat că o femeie de 22 de ani și-a pierdut viața. Alte cel puțin cinci persoane au fost transportate pentru îngrijiri medicale, iar starea unora dintre răniți este gravă. Ancheta este în desfășurare. Autoritățile încearcă să stabilească exact cum s-a produs atacul și cine se află în spatele acestuia.

Evenimentul techno de la Aarau a debutat sâmbătă după-amiază, în jurul orei 15:00. Acesta era programat să se încheie în noaptea de sâmbătă spre duminică. La petrecere au fost prezenți aproximativ 3.500 de oameni.

Momente de panică în apropierea hipodromului din Schachen

În jurul orei 2:30, în zona hipodromului din Schachen s-au auzit mai multe împușcături. Vanessa Rumpold, reprezentanta poliției cantonale, a declarat pentru AFP că focurile au fost trase în timp ce în apropiere se afla un număr mare de persoane.

Unul dintre participanți a descris pentru Blick momentele de panică. Potrivit acestuia, muzica s-a oprit înainte ca zgomotele împușcăturilor să fie auzite. La început, martorul a crezut că este vorba despre artificii și nu a realizat imediat pericolul.

Un alt participant i-ar fi cerut să se adăpostească în spatele unui frigider. Abia după ce a părăsit locul unde se ascunsese și a văzut ce se întâmplase, și-a dat seama că zgomotele proveniseră, de fapt, de la arme de foc.

Sursa foto: BRK News

Scenele de haos s-au instalat rapid după primele focuri de armă. Potrivit unor persoane aflate la petrecere, zgomotele au fost confundate în primele clipe cu artificii, mai ales că în aceeași zonă au fost observate și scântei. Situația a devenit însă clară în momentul în care un participant le-a cerut celor din jur să se arunce la pământ pentru a se proteja.

În momentul în care participanții și-au dat seama că este vorba despre un atac, reacțiile au fost imediate. Unele persoane au căutat adăpost sub masa de mixaj a DJ-ului. Totodată, alți participanți s-au mobilizat pentru a-i ajuta pe cei răniți.

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