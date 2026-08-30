Mincu, dezvăluiri fără perdea despre viitoarea soție: „Când am luat-o de mână mi s-a părut wow”

Viața lui Mincu s-a schimbat radical la doar cinci luni după divorț! După 14 ani de relație, stand-up-erul și-a regăsit iubirea și a întâlnit femeia care avea să-i schimbe complet perspectiva asupra vieții. În platoul CANCAN EXCLUSIV, Mincu a făcut dezvăluiri despre începuturile noii relații, despre transformarea prin care a trecut, dar și despre dorința de a deveni, în viitor, tată de fată.

Deși nu se aștepta să iubească atât de repede și nu își făcuse planuri în acest sens, printr-un prieten comun a cunoscut-o pe viitoarea lui soție. L-au cucerit atât frumusețea și maturitatea ei, cât și felul în care privea lucrurile, mai ales în ceea ce privește divorțul lui și pierderea unor prieteni după încheierea relației. Perspectiva ei l-a făcut pe Mincu să vadă altfel tot ceea ce i se întâmplase și să înțeleagă că unele relații erau, poate, pierdute cu mult înainte ca el să-și dea seama.

„Mi-a zis că i se pare că nu am niște chestii rezolvate”

Nu a fost totul neapărat roz de la început. După cum spune chiar el, a avut de „muncă” până a reușit să-i explice actualei logodnice cum au stat lucrurile după divorț și ce era, de fapt, cu postările din online referitoare la el. La început, aceasta a avut impresia că Mincu mai avea încă niște lucruri de încheiat din trecut, însă, în timp, lucrurile s-au clarificat între cei doi. Restul interviului îl puteți urmări pe canalul de YouTube CANCAN.RO, duminică, 30 august.

CANCAN: A fost dragoste la prima vedere?

Mincu: Nu știu dacă a fost dragoste la prima vedere, dar atunci când am văzut-o nu am putut să o mai uit. Am văzut-o printr-un prieten comun, cumva, și mi-a rămas gândul acolo. După aceea, s-a întâmplat să ne întâlnim neplanificat într-un loc. Nu știam că este acolo și am zis: „Ce chestie!” Iar a treia oară i-am zis: „Vrei să ieșim?” După, ea mi-a zis: „Tu nu erai căsătorit?” „Nu, nu sunt căsătorit.”

CANCAN: Și când a aflat că ești liber?

Mincu: Păi, am ieșit puțin și a zis că ea nu are timp de bărbați divorțați, chestii. Ea mai văzuse cu prietenele ei ceva, mai erau niște postări și a zis: „Nu mă interesează, nu intru în asta.”

CANCAN: S-a dat doi pași înapoi?

Mincu: S-a dat doi, patru, s-a dat șase. A fost o perioadă așa mai dubioasă. A fost de lucrat la acest capitol. Mi-a zis că i se pare că nu am niște chestii rezolvate. Am respectat decizia o perioadă, dar nu am putut, pentru că mă gândeam tot la ea și am tras. Am zis în sinea mea: „Băi, îmi place mult de ea, dar poate ar trebui să stau mai mult timp singur, să vedem.” Uite, a avut dreptate, a zis chestia asta. Plus că mi se părea foarte ciudat. Ieșeam în oraș, la o cafenea, și se uita lumea și parcă ziceau: „Băi, dar ăsta nu este ăla care era cu Maria Popovici?” Și mă simțeam oribil și față de ea, și față de mine, ca și cum eram judecat și simțeam că nu am voie să fac asta, că parcă greșesc. Mă gândeam unde să ieșim. Să ieșim noaptea în parc. Aveam puțină paranoia așa. Și ea mi-a zis: „Băi, relaxează-te. Unii se uită că te recunosc, alții se uită așa, că nu te știe toată lumea. Și dacă sunteți judecați, să fie sănătoși, că nu mă cunosc nici pe tine, nici pe mine.” Era foarte ciudat, că nu mai făcusem asta până acum. Prima oară când am luat-o de mână mi s-a părut ceva wow. După atâția ani, să ies de mână cu cineva.

„Eu eram foarte pierdut și dezamăgit”

CANCAN: Te-a ajutat în procesul tău de transformare?

Mincu: Da, m-a ajutat foarte mult. Este foarte directă. Deși este cu 9 ani mai mică decât mine, este mai matură. Eu eram foarte pierdut și dezamăgit așa, pierdeam niște prieteni, niște relații, și ea a fost foarte directă și a zis: „Tu crezi că ți s-au schimbat relațiile acum și unii au ales o tabără sau că ai pierdut?” Și a zis: „Nu. Relațiile astea erau pierdute de atunci. Dacă îți erau prieteni, rămâneau cu tine. Doar tu vedeai lucrurile diferit.” Și uite așa a fost o trezire la realitate. Mi-a zis: „Nu trebuie să tragi tu de oameni, nu trebuie să te explici, nu trebuie să ajungă ce ai avut tu cu fosta ta soție subiect de discuții ale prietenilor voștri. Prietenii aleg și, dacă nu te-au ales pe tine și nu te mai caută, așa era normal să-i pierzi pe drum și o să mai pierzi.” Uite așa m-a ajutat cu trezitul la realitate.

CANCAN: Îți dorești băiat sau fată?

Mincu: Eu vreau fetiță. Nu planificam. Nunta o să fie în octombrie, în București, iar nunta mare nu am stabilit-o încă, la anul. Nici de asta din octombrie nu am avut încă timp să ne gândim ce și cum. Trebuie să găsim un loc. Eu am fost prins cu festivalul.

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