După castingul de la Insula Iubirii, scandalul a izbucnit! Cum l-a eliminat Francesca pe Mario de la Casa Iubirii

După castingul de la Insula Iubirii, scandalul a izbucnit! Cum l-a eliminat Francesca pe Mario de la Casa Iubirii
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Au vrut să-și testeze iubirea în Thailanda, însă aventura lor la „Insula Iubirii” s-a încheiat înainte să apuce măcar să înceapă! În imaginile publicate recent de AntenaPLAY, cu participanții care au trecut prin castingul pentru noul sezon, CANCAN.RO a descoperit un cuplu care ascunde o poveste demnă de orice reality-show. La prima vedere, păreau doar doi îndrăgostiți gata să-și pună relația la bătaie în fața ispitelor. Numai că, ulterior, drumurile lor aveau să îi poarte într-un cu totul alt show, iar povestea de dragoste să se transforme într-un adevărat carusel de gelozii, acuzații și scandaluri televizate! Despre cine este vorba? Aflați în rândurile de mai jos!

Este vorba despre Francesca Rif și Mario Muselin, două nume cunoscute deja publicului fidel al emisiunii „Casa Iubirii”. Francesca a participat la show-ul matrimonial de la Kanal D în anul 2024, iar ulterior l-a cunoscut pe Mario. Între cei doi s-a înfiripat o relație care a durat aproximativ un an, suficient cât să creadă că sunt pregătiți pentru un nou test: „Insula Iubirii”. Au mers împreună la casting și au povestit în fața camerelor cum s-au cunoscut, cum au devenit prieteni și, mai apoi, iubiți. La momentul preslecțiilor, cei doi păreau gata să-și pună relația sub lupa ispitelor și să vadă dacă iubirea lor poate rezista tentațiilor din Thailanda.

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Numai că, imaginile de la casting spun, parcă, și o altă poveste! Pentru că încă de atunci se putea observa că între Francesca și Mario nu curgea chiar numai lapte și miere, iar gelozia era unul dintre ingredientele nelipsite din relația lor.

Francesc și Mario, la castingul pentru „Insula Iubirii”/ sursa: AntenaPLAY

Francesca și Mario, la castingul pentru „Insula Iubirii”/ sursa: AntenaPLAY

Un simplu LIKE și începea „războiul”!

Dacă ar fi ajuns pe „Insula Iubirii”, ispitele ar fi avut, probabil, o misiune destul de ușoară! Asta pentru că, încă din timpul castingului, cei doi recunoșteau că gelozia era un subiect sensibil în relația lor. Iar un banal like pe Instagram putea deveni motiv de scandal!

„Dacă a văzut că am dat un like pe Instagram, s-a terminat. Eu am ceva cu fata”, a mărturisit Mario în cadrul castingului.

„Păi, dar la începutul relației îi dădea like-uri la story-uri. Păi, acum eu ce vreau să spun. Tu dacă nu ai nimic de ascuns, nu ai de ce să dai like-uri la story-uri, părerea mea, unde le vede doar fata respectivă. Dă-i public, să pot să văd și eu”, a fost replica Francescăi.

În cele din urmă, Francesca și Mario nu au fost selectați pentru noul sezon al „Insulei Iubirii”. Însă, dacă au crezut că aventura lor televizată s-a terminat acolo, s-au înșelat amarnic. Pentru că urma partea a doua!

Mario a participat la „Casa Iubirii”! / sursa: Instagram

Mario a participat la „Casa Iubirii”! / sursa: Instagram

De la castingul „Insula Iubirii”, direct în „Casa Iubirii”!

După experiența de la casting, Mario a devenit concurent în cel mai recent sezon al emisiunii „Casa Iubirii”. Numai că trecutul nu părea deloc dispus să-l lase în pace.

În timp ce Mario intra în competiție și încerca să cunoască alte concurente, Francesca rămânea în afara casei. Iar legătura dintre cei doi avea să devină, în scurt timp, una dintre cele mai controversate situații din emisiune. Au apărut mesaje. Au apărut acuzații. Au apărut explicații. Iar numele Francescăi a ajuns, inevitabil, în mijlocul emisiunii.

La un moment dat, situația s-a complicat atât de tare încât Andreea Mantea a sunat-o chiar pe fosta concurentă pentru a-i cere un punct de vedere, după ce Mario a susținut că fosta iubită ar avea legătură cu anumite mesaje trimise de pe conturile sale.

„Francesca, să știi că te sun în legătură cu o situație în care am nevoie de un punct de vedere din partea ta, pentru că Mario ne-a spus niște lucruri în emisiune”, i-a spus Andreea Mantea

Francesca a respins categoric acuzațiile și nu a recunoscut că ar fi avut vreo legătură cu mesajele respective. Ulterior, conflictul dintre cei doi s-a mutat și în mediul online, unde fosta concurentă a publicat mai multe videoclipuri pe TikTok despre situația dintre ea și Mario. De aici, lucrurile au luat-o razna!

Francesc a participat în anul 2024 la „Casa Iubirii!”/ sursa: Instagram

Francesc a participat în anul 2024 la „Casa Iubirii!”/ sursa: Instagram

Mario, descalificat!

Finalul participării lui Mario în reality-show-ul de la Kanal D a fost unul pe care, probabil, nu și-l imagina atunci când se prezenta la castingul „Insula Iubirii” alături de Francesca. După toate discuțiile și situațiile apărute în jurul relației sale cu fosta iubită, Andreea Mantea i-a comunicat decizia care avea să-i pună punct parcursului în competiție.

„Din păcate, nu ești liber să poți avea un parcurs în „Casa Iubirii”, adică un băiat singur. E o situație complicată cu o fată din afară, care e fosta ta. Nu înțelegem dacă simți sau nu ceva pentru ea, dacă ai păcălit-o și pe ea, dacă și ea este o victimă. Dacă ea nu e o victimă și victima, de fapt, ești tu și tu nu vrei să faci lumină. Noi nu avem de unde să știm asta. Pentru extrem de multe motive, dar e simplu, menții legătura cu fosta ta iubită, căreia îi spui că o iubești. Adică este ceva în sens amoros, nu e o verișoară, nu e o prietenă, o vecină, nu e o soră. Pentru că ai dat informații din emisiune. Mă văd nevoită să-ți spun că ești descalificat!”

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