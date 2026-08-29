Flavia din UK a venit în România și a participat la casting-ul de ispită pentru Insula Iubirii. Producătorii au rămas fără cuvinte când le-a zis cu ce se ocupă în Anglia, de fapt

Flavia din UK a venit în România și a participat la casting-ul de ispită pentru Insula Iubirii. Producătorii au rămas fără cuvinte când le-a zis cu ce se ocupă în Anglia, de fapt
Flavia din UK / Sursa foto: captură AntenaPlay
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Flavia, o tânără în vârstă de 26 de ani stabilită în Marea Britanie, a încercat să-și facă loc printre ispitele din noul sezon al emisiunii „Insula Iubirii”. Tânăra a venit în România cu gândul de a participa la celebrul show și de a primi unul dintre cele mai râvnite roluri din emisiune: cel de ispită. Totuși, la casting, producătorii au avut parte de o surpriză atunci când au aflat cu ce se ocupă aceasta în Regatul Unit.

Tânăra nu are un job obișnuit și nici unul pe care să îl întâlnești prea des în rândul femeilor. Flavia este șoferiță de camion și spune că a ajuns să conducă mai multe tipuri de vehicule de mare tonaj. În prezent, aceasta se află la volanul unui camion Scania, după ce anterior a condus un Mercedes.

„Mă numesc Flavia și locuiesc în Marea Britanie. Am 26 de ani și sunt șoferiță pe camion. Conduc mai multe tipuri de camioane. Acum am o Scania, înainte am avut Mercedes”, le-a povestit Flavia producătorilor în timpul castingului.

Motivul pentru care Flavia a ales să fie șoferiță pe camion

Curioși să afle cum a ajuns o tânără de 26 de ani să aleagă o asemenea meserie, cei din staff au întrebat-o direct care a fost motivul pentru care s-a apucat de condus camioane.

„A fost o ambiție a mea. Totul a plecat de la a merge împreună cu fostul partener. El mereu mi-a spus că nu sunt în stare și că nu am ce să caut pe camion. Între timp ne-am despărțit, dar am vrut să-i demonstrezi și lui și tuturor că pot să fac”, a explicat tânăra.

Mai mult, Flavia a dezvăluit că este singura femeie din cadrul companiei la care lucrează. Situația nu pare să o intimideze. Ba chiar recunoaște că s-a lovit și de reacții mai puțin plăcute din partea unor colegi.

Întrebată dacă este singura femeie de la firma respectivă, aceasta a răspuns scurt: „Da”.

Producătorii au vrut să afle dacă faptul că lucrează într-un domeniu dominat de bărbați îi creează probleme și dacă s-a confruntat cu atitudini misogine.

„Sunt și astfel de tipuri de persoane. Se uită ciudat, mai ales când cuplezi. Dacă știi ce înseamnă să cuplezi. Trebuie să pui anumite cabluri și să stai aplecată. Și mereu vin colegii pe lângă mine”, a mărturisit Flavia.

Sursa foto: AntenaPlay

Experiența profesională neobișnuită, independența și povestea din spatele alegerii acestei meserii ar fi putut reprezenta atuuri importante pentru tânără în fața producătorilor. Flavia și-a dorit să demonstreze că poate face față și unei provocări complet diferite. Astfel că, principalul său scop a fost să ajungă în postura de ispită în noul sezon al emisiunii „Insula Iubirii”.

Din păcate pentru ea, planurile nu s-au concretizat. Flavia nu a reușit să îi convingă pe producători că este potrivită pentru rolul de ispită. Prin urmare, nu a fost selectată pentru emisiune. În loc să ajungă în Thailanda pentru a testa relațiile concurenților, tânăra va continua să-și vadă de meseria ei din Marea Britanie.

CITEȘTE ȘI: Al patrulea cuplu de la Insula Iubirii! Cine sunt Ionuț și Claudia

Al treilea cuplu de la Insula Iubirii! Cine sunt Nattasha și Lorenzo: cei doi au relație de 1 an și 7 luni

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Alina Pușcău a dezvăluit ce obiect religios o ajută în această perioadă grea. Îl poartă mereu cu ea
Alina Pușcău a dezvăluit ce obiect religios o ajută în această perioadă grea. Îl poartă mereu cu ea
Stațiunea din România care i-a cucerit pe sârbi. Românii o ignoră, străinii au descoperit-o
Stațiunea din România care i-a cucerit pe sârbi. Românii o ignoră, străinii au descoperit-o
Ela din Constanța a cumpărat o pizza italiană din LIDL. Când a ajuns acasă și a desfăcut ambalajul a crezut că este o glumă
Ela din Constanța a cumpărat o pizza italiană din LIDL. Când a ajuns acasă și a desfăcut ambalajul a crezut că este o glumă
Fostul jucător NBA Kyle Singler, de nerecunoscut! „Nu am nicio putere, nu am casă. Am apelat la antrenor și toată lumea a întors capul”
Fostul jucător NBA Kyle Singler, de nerecunoscut! „Nu am nicio putere, nu am casă. Am apelat la antrenor și toată lumea a întors capul”
Test de inteligență | Identificați care dintre aceste 4 femei este mama copilului!
Test de inteligență | Identificați care dintre aceste 4 femei este mama copilului!
Ce spune, de fapt, viața sexuală despre relația de cuplu: mai mult sex nu înseamnă mai multă iubire
Mediafax
Ce spune, de fapt, viața sexuală despre relația de cuplu: mai mult sex nu înseamnă mai multă iubire
Cazul „ROMATSA”. Cristian Jura, fost membru CNCD: „Au existat cazuri confirmate de discriminare, în ceea ce privește utilizarea unor metode preferențiale de recrutare, de formare și de angajare”
Gandul.ro
Cazul „ROMATSA”. Cristian Jura, fost membru CNCD: „Au existat cazuri confirmate de discriminare, în ceea ce privește utilizarea unor metode preferențiale de recrutare, de formare și de angajare”
Imaginile verii cu David Popovici! Și-a luat o „bijuterie” nouă, de 160.000 de euro
Prosport.ro
Imaginile verii cu David Popovici! Și-a luat o „bijuterie” nouă, de 160.000 de euro
Tradiții de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Este zi de post aspru pentru ortodocși
Adevarul
Tradiții de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Este zi de post aspru pentru ortodocși
„Am bătut palma”. Serghei Lavrov vrea să rezolve „problema” Ucrainei „ca între băieți” cu Donald Trump
Digi24
„Am bătut palma”. Serghei Lavrov vrea să rezolve „problema” Ucrainei „ca între băieți” cu Donald Trump
O surpriză găsită de muncitori într-un excavator nu mai pleacă de lângă ei
Mediafax
O surpriză găsită de muncitori într-un excavator nu mai pleacă de lângă ei
Ce s-a ales de Rocsana Marcu după ce a părăsit definitiv România? Face bani mulți și se răsfață în vacanțe de lux
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Rocsana Marcu după ce a părăsit definitiv România? Face bani mulți și se răsfață în vacanțe de lux
S-a enervat când a văzut că în patul fostului a ajuns altă femeie și s-a pozat cât se poate de provocator!
Prosport.ro
S-a enervat când a văzut că în patul fostului a ajuns altă femeie și s-a pozat cât se poate de provocator!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
La 68 de ani, Natalia Guberna arată impecabil în costum de baie! Cu ce cremă ieftină, celebră în comunism, scapă de riduri: „Costă vreo 20-30 de lei”
Click.ro
La 68 de ani, Natalia Guberna arată impecabil în costum de baie! Cu ce cremă ieftină, celebră în comunism, scapă de riduri: „Costă vreo 20-30 de lei”
Cine este Mette-Marit, noua regină a Norvegiei. Controversele stârnite de „Cenuşăreasa” familiei regale GALERIE FOTO
Digi24
Cine este Mette-Marit, noua regină a Norvegiei. Controversele stârnite de „Cenuşăreasa” familiei regale GALERIE FOTO
O mașină din Mad Max, construită din două modele complet diferite, se vinde pe eBay
Promotor.ro
O mașină din Mad Max, construită din două modele complet diferite, se vinde pe eBay
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Kaufland are o sonerie video Wi-Fi la preț bun. Ce alte produse interesante mai sunt în ofertă la finalul verii
go4it.ro
Kaufland are o sonerie video Wi-Fi la preț bun. Ce alte produse interesante mai sunt în ofertă la finalul verii
Ce este un material misterios și roșiatic observat pe Pluto?
Descopera.ro
Ce este un material misterios și roșiatic observat pe Pluto?
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Go4Games
Xbox va permite transformarea jocurilor pe disc în licențe digitale
Cazul „ROMATSA”. Cristian Jura, fost membru CNCD: „Au existat cazuri confirmate de discriminare, în ceea ce privește utilizarea unor metode preferențiale de recrutare, de formare și de angajare”
Gandul.ro
Cazul „ROMATSA”. Cristian Jura, fost membru CNCD: „Au existat cazuri confirmate de discriminare, în ceea ce privește utilizarea unor metode preferențiale de recrutare, de formare și de angajare”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.