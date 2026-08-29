Flavia din UK a venit în România și a participat la casting-ul de ispită pentru Insula Iubirii. Producătorii au rămas fără cuvinte când le-a zis cu ce se ocupă în Anglia, de fapt

Flavia, o tânără în vârstă de 26 de ani stabilită în Marea Britanie, a încercat să-și facă loc printre ispitele din noul sezon al emisiunii „Insula Iubirii”. Tânăra a venit în România cu gândul de a participa la celebrul show și de a primi unul dintre cele mai râvnite roluri din emisiune: cel de ispită. Totuși, la casting, producătorii au avut parte de o surpriză atunci când au aflat cu ce se ocupă aceasta în Regatul Unit.

Tânăra nu are un job obișnuit și nici unul pe care să îl întâlnești prea des în rândul femeilor. Flavia este șoferiță de camion și spune că a ajuns să conducă mai multe tipuri de vehicule de mare tonaj. În prezent, aceasta se află la volanul unui camion Scania, după ce anterior a condus un Mercedes.

„Mă numesc Flavia și locuiesc în Marea Britanie. Am 26 de ani și sunt șoferiță pe camion. Conduc mai multe tipuri de camioane. Acum am o Scania, înainte am avut Mercedes”, le-a povestit Flavia producătorilor în timpul castingului.

Motivul pentru care Flavia a ales să fie șoferiță pe camion

Curioși să afle cum a ajuns o tânără de 26 de ani să aleagă o asemenea meserie, cei din staff au întrebat-o direct care a fost motivul pentru care s-a apucat de condus camioane.

„A fost o ambiție a mea. Totul a plecat de la a merge împreună cu fostul partener. El mereu mi-a spus că nu sunt în stare și că nu am ce să caut pe camion. Între timp ne-am despărțit, dar am vrut să-i demonstrezi și lui și tuturor că pot să fac”, a explicat tânăra.

Mai mult, Flavia a dezvăluit că este singura femeie din cadrul companiei la care lucrează. Situația nu pare să o intimideze. Ba chiar recunoaște că s-a lovit și de reacții mai puțin plăcute din partea unor colegi.

Întrebată dacă este singura femeie de la firma respectivă, aceasta a răspuns scurt: „Da”.

Producătorii au vrut să afle dacă faptul că lucrează într-un domeniu dominat de bărbați îi creează probleme și dacă s-a confruntat cu atitudini misogine.

„Sunt și astfel de tipuri de persoane. Se uită ciudat, mai ales când cuplezi. Dacă știi ce înseamnă să cuplezi. Trebuie să pui anumite cabluri și să stai aplecată. Și mereu vin colegii pe lângă mine”, a mărturisit Flavia.

Experiența profesională neobișnuită, independența și povestea din spatele alegerii acestei meserii ar fi putut reprezenta atuuri importante pentru tânără în fața producătorilor. Flavia și-a dorit să demonstreze că poate face față și unei provocări complet diferite. Astfel că, principalul său scop a fost să ajungă în postura de ispită în noul sezon al emisiunii „Insula Iubirii”.

Din păcate pentru ea, planurile nu s-au concretizat. Flavia nu a reușit să îi convingă pe producători că este potrivită pentru rolul de ispită. Prin urmare, nu a fost selectată pentru emisiune. În loc să ajungă în Thailanda pentru a testa relațiile concurenților, tânăra va continua să-și vadă de meseria ei din Marea Britanie.

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