Doi români, victime ale incendiului din Elveția. MAE a confirmat decesele

Doi români, victime ale incendiului din Elveția. MAE a confirmat decesele
Incendiu în Elveția/Foto: Facebook
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Un incendiu de proporții produs în orașul Thusis, din Elveția, s-a soldat cu mai multe victime, printre persoanele decedate fiind identificați și doi cetățeni români. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat vineri seară că autoritățile elvețiene au finalizat procedurile de identificare în cazul victimelor și au stabilit că doi dintre cei care și-au pierdut viața în urma tragediei erau români.

Incidentul s-a produs în noaptea de joi spre vineri, în data de 21 august 2026, când o clădire din Thusis a fost cuprinsă de flăcări. Imobilul avea mai multe niveluri, la parter funcționând un restaurant, iar la etaj fiind amenajate apartamente. Focul s-a extins rapid, iar intervenția echipajelor de salvare a fost una de amploare.

Doi români, victime ale incendiului din Elveția

În momentul izbucnirii incendiului, în clădire se aflau mai multe persoane. Flăcările și fumul dens au făcut extrem de dificilă evacuarea, iar operațiunea pompierilor s-a desfășurat pe parcursul mai multor ore.

Confirmarea decesului celor doi români a venit după finalizarea procedurilor de identificare realizate de autoritățile elvețiene. Ambasada României la Berna a fost informată oficial cu privire la identitatea victimelor.

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe urmăresc în continuare situația și mențin legătura cu instituțiile competente din Elveția. În același timp, autoritățile române sunt pregătite să ofere sprijin consular familiilor și persoanelor afectate, în limita atribuțiilor pe care le au.

Tragedia a mobilizat un număr impresionant de forțe de intervenție. Aproape 100 de pompieri au fost trimiși la fața locului pentru a lupta cu flăcările și pentru a verifica fiecare zonă a imobilului. Salvatorii au avut de gestionat atât incendiul, cât și operațiunile de căutare a persoanelor care nu reușiseră să iasă din clădire.

„Ministerul Afacerilor Externe precizează că, în urma finalizării demersurilor de identificare a victimelor incendiului produs la data de 21 august 2026, în oraşul Thusis (Confederaţia Elveţiană), autorităţile elveţiene au informat Ambasada României la Berna cu privire la faptul că printre persoanele decedate se află şi doi cetăţeni români. Reprezentanţii misiunii diplomatice menţin situaţia în atenţie, fiind în legătură permanentă cu autorităţile competente, şi sunt pregătiţi să acorde asistenţă consulară, conform competenţelor”, a transmis MAE.

Bilanțul tragediei este unul grav. Autoritățile continuă verificările pentru a stabili ce s-a întâmplat cu aceștia și pentru a determina dacă se află sau nu printre victimele neidentificate.

Alte 19 persoane au fost rănite în urma incendiului. O parte dintre acestea au primit îngrijiri medicale direct la locul intervenției, în timp ce persoanele care au avut nevoie de tratament suplimentar au fost preluate de echipajele medicale.

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