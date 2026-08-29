Prințul William și Kate Middleton, prima reacție oficială după ce Harry și Meghan au revenit în Marea Britanie. Mesajul nu este cel pe care lumea îl aștepta

Prințul William și Kate Middleton, prima reacție oficială după ce Harry și Meghan au revenit în Marea Britanie. Mesajul nu este cel pe care lumea îl aștepta
Prințul William și Kate Middleton încă nu au reacționat la întoarcerea lui Harry și a lui Meghan. Sursa foto: Profimedia
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După ce prințul Harry și Meghan Markle au aterizat împreună cu familia lor în Marea Britanie, toată lumea aștepta o reacție oficială din partea prințului William și a lui Kate Middleton. Aceasta a venit, dar nu este cea pe care toată lumea o aștepta!

Prințul William și Kate, mesaj de susținere pentru Nepal

În ciuda faptului că toată lumea, mai ales britanicii, aștepta o reacție oficială sau un mesaj de bun venit pentru fratele „rătăcitor” și familia sa, cei doi viitori regi au publicat un mesaj de susținere pentru Nepal. William și Kate Middleton se arată profund îndurerați de tragedia prin care trece această țară.

Printre victimele inundațiilor devastatoare din Nepal se numără și cetățeni britanici, despre care familiile cred că și-au pierdut viața. Cuplul regal a publicat o declarație oficială de susținere:

„Ne gândim la toți cei afectați de această teribilă tragedie”.

La rândul lor, regele Charles și regina Camilla au mărturisit că sunt „cu inimile frânte” și au transmis „cele mai profunde condoleanțe” celor afectați de inundațiile „devastatoare” din Nepal.

Cuplul regal a părăsit Castelul Balmoral

Mesajul celor doi a fost publicat în aceeași zi în care familia a părăsit Castelul Balmoral, potrivit Hello! William, Kate și cei trei copii ai lor au petrecut o săptămână de vacanță aici, înainte de începerea anului școlar.

Mesajul celor doi a fost publicat la o zi după ce Harry și Meghan au ajuns în Anglia. Cu toate că toată planeta se aștepta la o reacție sau un mesaj de bun venit pentru ducii de Sussex, acest lucru întârzie să apară.

În continuare, redăm integral mesajul de susținere al viitorilor regi ai Marii Britanii pentru Nepal:

„Amploarea distrugerilor de-a lungul graniței dintre Nepal și China este șocantă. Ne gândim la toți cei afectați de această teribilă tragedie. Gândurile noastre se îndreaptă în special către familiile care trec printr-o așteptare insuportabilă pentru a primi vești și către comunitățile care se confruntă cu pierderi atât de mari.

Suntem extrem de recunoscători tuturor celor care lucrează în condiții atât de periculoase pentru a salva oameni și pentru a-i sprijini pe cei afectați”.

Inundațiile au devastat Nepalul

Peste 900 de persoane sunt dispărute și cel puțin 359 de oameni au murit în urma inundațiilor masive de la granița Nepal și Tibet. Autoritățile caută în continuare supraviețuitori printre ruine. Mai multe case și drumuri au fost distruse, în timp ce podurile au fost luate de ape.

Dezastrul ar fi fost cauzat de o „prăbușire glaciară și un flux de aluviuni”, potrivit US Geological Survey. Autoritățile au avertizat populația că există în continuare riscul producerii unor noi inundații.

Prințul Harry și William încă nu-și vorbesc

Sursa foto: Profimedia

Cei doi frați nu și-au mai vorbit de când ducii de Sussex s-au mutat în America. Un prieten apropiat de-al prințului Harry susține că întoarcerea acestora în Marea Britanie ar putea fi un prim pas spre „vindecare”.

O sursă apropiată a menționat pentru PEOPLE că regele Charles „va dori să-și vadă fiii apropiați în timp”. Sursa susține că întoarcerea în Regatul Unit este „cea mai bună oportunitate pe care am văzut-o în ultimii ani. O să fie o provocare pentru William. Va fi foarte greu pentru el și Kate.”

Se pare că William și-a arătat adevăratele sentimente față de Harry și familia acestuia în luna iunie, când a refuzat să se întâlnească cu aceștia în timpul vizitei de 5 zile. Expertul Richard Fitzwilliams susține că există totuși speranța că „disputa se va rezolva treptat”.

„Este esențial pentru viitorul monarhiei ca Regele și Prințul William să convină asupra unei abordări comune – atât în public, cât și în privat – în ceea ce privește modul în care această situație ar trebui gestionată.

Este esențial pentru viitorul monarhiei ca cei doi să vorbească pe aceeași voce în privința chestiunilor importante, deoarece situația afectează imaginea monarhiei și creează confuzie în rândul publicului.

Sunt multe lucruri importante în joc și, evident, trebuie să sperăm că unul dintre cele mai mediatizate conflicte de familie din lume va fi rezolvat treptat”, a declarat Fitzwilliams, potrivit Express.

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