Horoscopul carierei azi, 29 august 2026. Zodia care se trezește la realitate după ce s-a ghidat în viață după o concepție greșită

Astrele au previziuni neplăcute pentru doi nativi. Planurile lor merg tot mai încet sau chiar sunt puse pe pauză, iar acest lucru îi va frustra. Trebuie să învețe o lecție importantă azi: nu toate lucrurile pot fi grăbite și, dacă apare o piedică în calea ta, sigur vine cu un scop anume. Află mai jos ce-ți rezervă poziția planetelor și ție!

Zodia Berbec

Trăiești în lumea ta „imaginară” și astăzi te simți trădat de fanteziile pe care le ai. Visele tale nu te duc în locul în care ai vrea să ajungi. Ai nevoie să îți înțelegi mai bine trecutul înainte de a păși rapid spre viitor.

Zodia Taur

Visurile către care te îndreptai au luat o pauză subit și nu înțelegi ce se întâmplă. Ești bombardat cu tot mai multe lucruri practice și lucrurile la care tot speri au căzut pe locul doi. Este ok să acorzi prioritate altor situații din viața ta, dar nu uita de visurile tale.

Zodia Gemeni

Se pare că tu ți-ai făcut planuri în jurul unei concepții greșite. Începi să realizezi că un lucru pe care tu îl credeai a fi adevărat este, de fapt, o ficțiune. Este timpul să-ți revizuiești ideile și planurile, dar mai ales să le privești acum dintr-un nou punct de vedere.

Zodia Rac

Fie că ți-ai dat seama sau nu, ți-a setat comportamentul în funcție de lucrurile pe care le-ai văzut la TV, în filme sau le-ai citit în diverse reviste. Acum ajungi la concluzia că nu este cel mai înțelept model de urmat pentru tine. Trebuie să reconsideri modul în care abordezi colegii și situațiile.

Zodia Leu

Un sector al vieții tale este în dezechilibru total și acest lucru are urmări în cariera ta. Efectele sunt negative și trebuie să faci ceva imediat. Faptul că ai îngăduit prea mult unele lucruri sau situații te distrage de la jobul tău și de la succesul pe care vrei să-l obții în carieră. Analizează situația în care te afli și repară ce este stricat.

Zodia Fecioară

Cineva tocmai a spart bula în care trăiai. Se pare că îți trăiai de zor viața în lumea ta ideală și acest lucru ți-a adus bucurie, dar cineva îți va arăta care este realitatea despre situația în care te afli. Este timpul să-ți reevaluezi poziția.

Zodia Balanță

Înainte de a merge înainte, trebuie să faci câțiva pași înapoi. Numai după ce vei fi capabil să evaluezi trecutul vei putea face următorii pași în viitor cu încredere. Pare că va fi o pierdere de timp, dar acest lucru este necesar pentru a avea parte de lucruri bune în carieră.

Zodia Scorpion

O persoană pe care te bazai pentru a obține informații își schimbă părerea. Datele problemei s-au schimbat și tu trebuie să aduni piesele puzzle-ului și să le pui la loc, dar într-un mod total diferit. Nu te grăbi și ai răbdare, nu poți controla schimbările apărute.

Zodia Săgetător

Funcționezi în continuare sub condițiile unui pact sau obiectiv pe care l-ai făcut tu cu tine în urmă cu ceva timp. Trebuie să înțelegi că ceea ce a fost adevărat sau valabil atunci nu mai este acum. Este timpul să reevaluezi situația și să faci o nouă promisiune cu tine.

Zodia Capricorn

Visele tale sunt foarte importante pentru tine și acum ești frustrat deoarece acesta par că stau pe loc. Poate chiar ți se pare că dau înapoi… Dar nu te învinovăți pentru asta și nu te lăsa demoralizat. Trebuie să realizezi că și pașii făcuți în spate te ajută să avansezi în viitor.

Zodia Vărsător

Îți place să muncești pentru un țel mare. Ziua de azi marchează începutul unei perioade în care simți că te îndepărtezi de țelul tău, nu că te apropii de el. Nu îți face griji! Feedbackul pe care îl vei acumula în această perioadă te va ajuta, pe termen lung, în planurile tale.

Zodia Pești

Planurile pentru care ai muncit de zor au întrat într-o perioadă de stagnare. Ești debusolat și te lupți cu gândurile tale, căci nu ai idee despre cum să procedezi mai departe. Este momentul să te relaxezi și să te lași purtat de valul energiei astrale care vine către tine. Răspunsul corect nu este cel pe care-l ai în minte.

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