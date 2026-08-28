Cea mai norocoasă zi din septembrie 2026 pentru fiecare zodie. Atunci se poate schimba totul

Chiar dacă luna septembrie aduce cu sine un ritm mai liniștit, este și o perioadă de transformare, un prag între anotimpuri. Este timpul ca fiecare zodie să simtă tot ceea ce se naște odată cu această tranziție.Uneori, este suficient doar să aveți încredere și să lăsați lucrurile să vină către voi, la timpul lor divin.

Acordați atenție a ceea ce se întâmplă pe 10 septembrie, când Venus se mută în Scorpion, iar Mercur în Balanță. Uranus va staționa retrograd în Gemeni, iar pe 11 septembrie vom avea Luna Nouă în Fecioară.

Cele mai norocoase zile ale nativilor, în luna septembrie

Berbec – miercuri, 16 septembrie

Dedicăți-vă pe deplin lucrurilor pe care vreți să le creați. Miercuri, 16 septembrie, Juno staționează direct în Capricorn, atrăgându-vă atenția asupra carierei voastre și a parteneriatelor puternice care vă pot ajuta să vă transformați visele în realitate. Voința voastră a fost testată recent. Acest lucru nu a fost menit să vă împiedice să faceți progrese, ci să vă arate cât de mult vă doriți cu adevărat ceea ce urmăriți.

Taur – miercuri, 16 septembrie

Îndrăgostiți-vă de ceea ce ar putea fi. Sunteți ghidați să renunțați la nevoia de a avea toate răspunsurile pentru a face primul pas. Deși natura voastră pragmatică este un atu, acum există loc pentru posibilități și pentru ceea ce încă nu puteți vedea clar. Fiți dispuși să vă asumați riscuri, mai ales că Juno staționează direct în Capricorn miercuri, 16 septembrie.

Gemeni – joi, 10 septembrie

Fiți deschiși la schimbări. Intrați într-o etapă complet nouă a vieții voastre în luna următoare. Nu numai că Uranus staționează retrograd în semnul vostru, Gemeni, dar Venus se mută în Scorpion, deschizând calea către o perioadă de transformare profundă. Totul începe joi, 10 septembrie și vă îndeamnă să rămâneți flexibili din punct de vedere mental, pe măsură ce vă adaptați acestei energii noi.

Rac – miercuri, 30 septembrie

Fie ca viața voastră să fie mai bună decât v-ați fi putut imagina. Miercuri, 30 septembrie, Mercur intră în Scorpion, ajutându-vă să vă conectați cu sinele vostru autentic și să vă transformați visele în realitate. Aceasta va fi parte dintr-o călătorie mai lungă a lui Mercur prin Scorpion, deoarece va intra în retrogradare în octombrie, așa că nu vă grăbiți să așteptați rezultate imediate.

Leu – sâmbătă, 26 septembrie

Nu este niciodată prea târziu pentru ceea ce ar fi putut fi. Sâmbătă, 26 septembrie, răsare Luna Plină în Berbec, aducând la împlinire ceea ce a început odată cu Luna Nouă în Berbec, pe 17 aprilie. Luna guvernează inima și emoțiile voastre, așa că această perioadă nu este neapărat despre ceea ce se întâmplă în exterior, ci mai ales despre ceea ce se transformă în interiorul vostru.

Fecioară – joi, 10 septembrie

Lărgiți-vă perspectiva asupra succesului. Începând de joi, 10 septembrie, până pe 8 februarie 2027, Uranus este retrograd în Gemeni, creând o perioadă profund transformatoare în viața voastră profesională. Această energie vă influențează ambițiile de carieră la fel de mult precum vă va influența și rezultatele.

Balanță – joi, 10 septembrie

Totul se așază în favoarea ta. Din 10 septembrie, Uranus retrograd în Gemeni aduce schimbări neașteptate și oportunități care îți pot deschide drumuri noi. Rămâi flexibil, mai ales în privința călătoriilor sau a muncii, și nu te teme să renunți la ceea ce nu te mai reprezintă. Ai încredere că visurile tale pot deveni realitate.

Scorpion – duminică, 27 septembrie

Păstrează-ți echilibrul. Din 27 septembrie, Marte în Leu îți amplifică ambiția și poate aduce un salt important în carieră sau studii. Ai grijă însă să nu te epuizezi încercând să faci totul deodată. Mergi constant înainte și fii atent la oportunitățile care apar — această perioadă te apropie de obiectivele pe care ți le-ai promis.

Săgetător – duminică, 27 septembrie

Crede în ceea ce îți dorești. Din 27 septembrie, Marte în Leu deschide o perioadă plină de posibilități și te ajută să construiești viitorul la care visezi. Nu forța lucrurile și nu te grăbi să vezi rezultate imediat. Tot ceea ce începi acum are nevoie de timp pentru a se concretiza, iar adevăratele rezultate se vor vedea în 2027.

Capricorn – marți, 22 septembrie

Nu trebuie să faci totul singur. Din 22 septembrie, sezonul Balanței pune accent pe colaborări și pe oamenii care te pot susține în drumul tău. Lasă trecutul în urmă, acceptă ajutorul și oferă-ți șansa de a construi relații bazate pe încredere. Un parteneriat potrivit îți poate schimba direcția și poate contribui la succesul tău.

Vărsător – joi, 10 septembrie

Alege să te asculți pe tine. Din 10 septembrie, Mercur în Balanță te îndeamnă să încetinești și să descoperi ce îți dorești cu adevărat. Lasă deoparte așteptările celor din jur și fă loc unor experiențe și oameni noi. Ai încredere în intuiția ta și nu te teme să alegi un drum diferit.

Pești – joi, 10 septembrie

Redescoperă ceea ce îți dorești cu adevărat. Din 10 septembrie, Venus în Scorpion îți reaprinde dorința de aventură, schimbare și experiențe care îți dau sens. Bucură-te de stabilitatea pe care ai creat-o, dar nu renunța la visurile tale. Lasă-le să te ghideze, fără să forțezi lucrurile.

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