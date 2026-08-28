Alina Pușcău continuă lupta împotriva cancerului. Vedeta a revenit astăzi la clinica din California pentru o nouă ședință de tratament. Fotomodelul a dezvăluit pe rețelele de socializare cum se simte. Alina Pușcău a vorbit și despre evoluția tratamentului.

Viața Alinei Pușcău s-a schimbat radical după ce a primit diagnosticul de cancer. În prezent, vedeta își petrece cea mai mare parte a timpului urmând tratamentul. Aceasta este însă încrezătoare că va reuși să învingă boala. Vedeta a început tratamentul în urmă cu trei săptămâni. Astăzi, aceasta a revenit la clinica din California.

Fotomodelul s-a afișat pe rețelele sociale cu branula la mână. Vedeta se afla în spital în momentul în care a făcut imaginile. Alina Pușcău a mărturisit că tratamentul a dat rezultate bune la început. Acum, aceasta este pregătită să continue procedurile recomandate de medici. Chiar dacă trece printr-o perioadă dificilă, vedeta și-a păstrat optimismul.Ea are încredere în medicii din Statele Unite. Tratamentul va continua și în perioada următoare, iar vizitele la clinică nu se opresc însă aici.

Vedeta se confruntă și cu efectele tratamentului

Dincolo de optimism, Alina trece și prin momente dificile. Vedeta a observat că părul a început să îi cadă după începerea tratamentului. Din acest motiv, aceasta și-a schimbat coafura. Fotomodelul s-a tuns și spune că este pregătită pentru un nou început.

Pușcău a vorbit despre schimbările prin care trece. Vedeta a mărturisit că nu știe cum va reacționa părul după următoarele ședințe.

„Astăzi m-am vopsit singură și începe să îmi cadă părul. Începe să îmi cadă părul, să fie foarte rar. De la a treia ședință nu știu cât o să cadă, poate să cadă tot, poate să cadă mai puțin. Nu știu cum să o reacționeze la tratamentul acesta”, a spus Alina Pușcău, pe Instagram.

Vedeta se află astfel în plin proces de tratament. Alina Pușcău încearcă să rămână optimistă și să privească înainte. În perioada următoare, fotomodelul va continua ședințele recomandate de medicii care se ocupă de cazul său.

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