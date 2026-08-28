Radu Vâlcan și-a surprins soția cu o declarație de dragoste: „Să te strâmbi când trebuie să te săruți…”

Radu Vâlcan și-a surprins soția cu o declarație de dragoste: „Să te strâmbi când trebuie să te săruți...”
Radu Vâlcan Și Adela Popescu
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Radu Vâlcan și Adela Popescu continuă să demonstreze că iubirea poate rămâne la fel de puternică și după ani de relație. Cei doi formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc, iar povestea lor este urmărită cu interes de numeroși admiratori. Recent, prezentatorul TV a avut din nou un gest romantic pentru soția sa, iar mesajul transmis în mediul online a stârnit reacții din partea celor care îi urmăresc.

Relația dintre Radu Vâlcan și Adela Popescu a început în urmă cu mai mulți ani, iar cei doi au ajuns să își întemeieze o familie numeroasă. În 2015 au făcut pasul cel mare și au devenit soț și soție, iar ulterior au devenit părinții a trei băieți. De-a lungul timpului, cei doi au preferat să își păstreze viața de familie departe de excesul de expunere și au vorbit de mai multe ori despre echilibrul dintre carieră, viața personală și rolul de părinți.

Radu Vâlcan și-a surprins soția cu o declarație de dragoste

Chiar dacă au trecut ani de când formează un cuplu, Radu Vâlcan nu ratează ocaziile de a-i arăta Adelei Popescu cât de importantă este pentru el. De această dată, prezentatorul a ales să facă public un mesaj cu o notă romantică, dar și cu o doză de umor, prin care a descris într-un mod aparte relația pe care o are cu partenera sa de viață.

Mesajul a venit în contextul în care cei doi au marcat un moment important din relația lor. Radu Vâlcan a vorbit despre acea formă de iubire care se construiește în timp și care nu mai are nevoie de gesturi spectaculoase pentru a fi demonstrată. Pentru el, apropierea dintre doi oameni se vede inclusiv în lucrurile aparent banale și în momentele amuzante pe care ajung să le împartă după ani de conviețuire.

„După niște ani împreună, sărbătorim cum se cuvine. Să te strâmbi când trebuie să te săruți, asta e iubirea deplină.

PS: îi tot zic că m-aş duce pe lună cu ea, dar nu mă crede. Treaba ei! ”, a spus Radu Vâlcan. 

Povestea lor este una dintre cele mai stabile din lumea mondenă autohtonă. Adela Popescu și Radu Vâlcan au trecut împreună prin numeroase etape, de la începutul relației și căsătorie până la apariția celor trei copii. În tot acest timp, au încercat să păstreze anumite limite atunci când vine vorba despre viața privată.

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