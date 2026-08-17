Adela Popescu și Radu Vâlcan, vacanță în familie pe litoral! Actrița a impresionat în costum de baie

Adela Popescu și Radu Vâlcan se bucură din plin de ultimele momente ale verii. Cei doi și-au făcut bagajele și au plecat pe litoral alături de părinți și copii, unde au ales să petreacă zile relaxante la soare și pe plajă. Actrița a împărtășit cu urmăritorii săi din mediul online câteva fotografii realizate la malul mării, însoțite de un mesaj despre vacanța în familie.

Vedeta a mărturisit că s-a bucurat mult că a reușit să petreacă timp în compania celor dragi. Mai mult decât atât, ea a descris escapada drept una mai frumoasă decât se aștepta. Pe această cale, i-a transmis soțului său, Radu Vâlcan, că și-ar dori să mai prelungească momentele de relaxare la malul mării și în luna septembrie.

„Sunt foarte fericită că am reușit să ajungem la mare la noi câteva zile. A fost neașteptat de frumos. Radu Vâlcan, poate mai “furăm” câteva zile și în septembrie”, a fost mesajul transmis de Adela Popescu pe Facebook.

Actrița s-a fotografiat în costum de baie

Adela Popescu le-a oferit urmăritorilor câteva imagini de la malul mării, printre care o fotografie în costum de baie, surprinsă în timp ce se relaxa pe șezlong, dar și un cadru alături de tatăl său.

Totuși, momentul care a atras cel mai mult atenția a fost cel în care actrița și Radu Vâlcan s-au sărutat. Imaginea de cuplu a stârnit numeroase reacții în mediul online, strângând rapid sute de comentarii și aprecieri.

După o perioadă petrecută la Șușani, unde familia are o casă de vacanță, Radu Vâlcan a revenit recent în București. Experiența departe de agitația orașului l-a determinat pe prezentator să reflecteze asupra felului în care ritmul cotidian poate influența, uneori fără să ne dăm seama, starea de spirit și echilibrul emoțional.

Radu Vâlcan le-a povestit celor care îl urmăresc în mediul online ce a însemnat pentru el această perioadă de detașare și ce a realizat după ce s-a îndepărtat pentru o vreme de rutina Capitalei. Vedeta a mărturisit că timpul petrecut în afara orașului i-a prins foarte bine. În același timp, el a susținut că efectul acestei pauze a fost unul la care nu se aștepta.

„Stând mult la țară, mi-am dat seama că am scăpat, încet, de multe dintre lucrurile pe care le aducem acasă fără să ne dăm seama. Nu mă refer la lucrurile pe care le punem în valiză. Ci la cele care se lipesc de noi. Mirosuri rămase în haine și în bagaje după filmări, călătorii sau seri petrecute în anumite locuri. Nervi pe care îi luăm cu noi de la alții. Agitație. Stări ciudate. O oboseală care nu pare neapărat a noastră”, a transmis Radu Vâlcan.

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