Sora lui Matthew Perry, dezvăluiri la trei ani de la moartea actorului. A cheltuit 7 milioane de dolari încercând să scape de dependență

Sora lui Matthew Perry, dezvăluiri la trei ani de la moartea actorului. A cheltuit 7 milioane de dolari încercând să scape de dependență
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Sursa foto: Profimedia
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Sora lui Matthew Perry a vorbit pentru prima dată despre actor după moartea acestuia, în 2023, și a făcut dezvăluiri despre lupta sa îndelungată cu dependența. Mia Perry Bowick spune că starul din „Friends” a cheltuit aproximativ 7 milioane de dolari în încercarea de a scăpa de problemele care l-au urmărit ani întregi.

Declarațiile apar în trailerul noului documentar „The One About Matthew Perry”, dedicat vieții și moștenirii actorului, potrivit PEOPLE.

Mia Perry Bowick vorbește în documentar despre problemele fratelui său și despre sentimentul de singurătate cu care acesta s-a confruntat.

„Fratele meu vorbea despre acel sentiment de gol sau de singurătate pe care nu reușea să-l umple”, a povestit ea.

Sora actorului a dezvăluit apoi suma uriașă pe care Matthew Perry a cheltuit-o în încercarea de a scăpa de dependență.

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„A cheltuit 7 milioane de dolari încercând să devină abstinent. Atât de în serios își lua boala”, a spus Mia Perry Bowick.

Matthew Perry a ajuns de 15 ori la dezintoxicare

Matthew Perry nu și-a ascuns problemele cu dependența. Actorul a vorbit public despre acestea de-a lungul vieții și a dezvăluit că a trecut prin 15 internări în centre de dezintoxicare.

Nici succesul uriaș obținut datorită serialului „Friends” nu a reușit să rezolve problemele cu care se confrunta. Într-o înregistrare mai veche inclusă în documentar, Perry povestește că inițial a fost extrem de fericit după ce a devenit celebru, înainte să realizeze că faima nu putea umple golul pe care îl simțea.

Actorul își amintea și că oamenii din jurul său îl avertizau că își pune viața în pericol dacă va continua în același mod, însă el nu știa cum să se oprească.

În ciuda perioadelor dificile, umorul a rămas o parte esențială din viața sa, spune sora lui.

„Când îi făcea pe oameni să râdă, se simțea bine”, a povestit Mia.

Actorul Matthew Perry la cea de-a 64-a ediție a premiilor Primetime Emmy din Los Angeles, pe 23 septembrie 2012. Foto: Profimedia

Un nou documentar despre viața lui Matthew Perry

„The One About Matthew Perry” va include imagini și videoclipuri care nu au mai fost prezentate publicului, provenite din arhiva familiei, precum și mărturii ale apropiaților actorului.

Printre cei care apar în documentar se numără David Pressman, prieten al lui Perry timp de aproximativ 40 de ani, și Jeff Strauss, scenarist al serialului „Friends”.

Producția va avea trei episoade și va fi lansată pe 27 octombrie, cu o zi înainte de împlinirea a trei ani de la moartea actorului.

Matthew Perry a murit pe 28 octombrie 2023, la vârsta de 54 de ani. Cauza morții a fost stabilită drept efectele acute ale ketaminei, iar decesul a fost considerat accidental.

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