După o poveste de iubire care durează de aproape cinci ani, Miley Cyrus și Maxx Morando au făcut pasul cel mare. Artista și muzicianul, care activează ca baterist, și-au celebrat căsătoria în Palm Springs, California, preferând o ceremonie discretă, la care au luat parte doar membrii familiei și cercul lor restrâns de apropiați.

Miley Cyrus și Maxx Morando s-au căsătorit

Informațiile publicate de revista People, care citează surse apropiate cuplului, arată că Miley Cyrus și Maxx Morando și-au oficializat relația în cadrul unei ceremonii desfășurate sâmbătă. Printre invitați s-au aflat Tish Cyrus, mama artistei, și Noah Cyrus, sora acesteia. Cei doi și-au rostit jurămintele în aer liber, în apropierea unei piscine, locul fiind amenajat cu un arc împodobit cu flori albe.

Cu o zi înainte de nuntă, cei doi au organizat și o cină restrânsă, la care au participat rudele și prietenii apropiați. Atmosfera întâlnirii a fost surprinsă în câteva imagini distribuite pe Instagram Stories de Lily-Rose Purcell, sora vitregă a cântăreței. Unul dintre fotografii prezenta meniul serii, personalizat cu inițialele „M+M”, un detaliu care făcea trimitere la numele celor doi protagoniști ai evenimentului.

Maxx a cerut-o în căsătorie pe Miley într-un loc inedit

Vestea logodnei dintre Miley Cyrus și Maxx Morando a devenit publică pe 2 decembrie 2025, când o sursă apropiată celor doi a confirmat informația pentru revista People. Primele indicii apăruseră însă cu puțin timp înainte, după ce artista și-a făcut apariția la premiera mondială a producției „Avatar: Fire and Ash”, organizată la Los Angeles, unde a atras privirile cu un inel cu diamant purtat pe degetul inelar.

Chiar dacă cei doi au preferat să păstreze discreția în privința momentului în care s-a întâmplat totul, Maxx a oferit câteva detalii despre cererea în căsătorie într-un interviu acordat revistei Wonderland Magazine, în luna iulie. Muzicianul a dezvăluit că a ales un decor special pentru acest pas important: orașul Kyoto din Japonia. Destinația avea o semnificație aparte pentru cuplu, deoarece amândoi își doreau de multă vreme să o viziteze, fără să fi avut ocazia până atunci.

De altfel, Miley și Maxx au fost văzuți împreună în Japonia la finalul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie 2025. Ulterior, aparițiile artistei au alimentat speculațiile privind logodna, mai ales după ce admiratorii au observat bijuteria cu diamant în fotografiile publicate la jumătatea lunii noiembrie. Inelul a putut fi remarcat și în imaginile distribuite de cântăreață cu ocazia împlinirii vârstei de 33 de ani.

Miley Cyrus și Maxx Morando sunt împreună de aproape cinci ani

Relația dintre Miley Cyrus și Maxx Morando a început în 2021, când cei doi au fost surprinși împreună în culisele evenimentului televizat „Miley’s New Year’s Eve Party”, pregătit de NBC și filmat în Miami. În aceeași perioadă, artista și muzicianul participaseră și la prezentarea colecției „Love Parade” a casei de modă Gucci, organizată în Los Angeles.

Ulterior, cântăreața a oferit câteva detalii despre felul în care l-a cunoscut pe actualul ei soț. Într-un interviu acordat publicației British Vogue, în mai 2023, Miley a dezvăluit că apropiații lor au avut un rol important în începutul poveștii de iubire.

„Ni s-a aranjat o întâlnire pe nevăzute”, a povestit artista.

Tot atunci, Miley a explicat că situația a fost puțin diferită pentru fiecare dintre ei, Maxx fiind aparent mai familiarizat cu ideea întâlnirii.

„Ei bine, a fost o întâlnire pe nevăzute pentru mine, dar nu chiar şi pentru el. M-am gândit: «Cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să plec»”, a mărturisit cântăreața.

Relația lor a devenit tot mai vizibilă în lunile următoare, iar în aprilie 2022 au apărut primele imagini în care cei doi se sărutau. Fotografiile au fost realizate în timpul unei plimbări prin West Hollywood și au alimentat speculațiile potrivit cărora Miley își găsise un nou partener.

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Înainte de povestea de iubire cu Maxx Morando, artista a avut o relație intens mediatizată cu actorul Liam Hemsworth. Cei doi și-au oficializat căsătoria în decembrie 2018, însă mariajul nu a durat mult. Despărțirea a fost făcută publică în august 2019, iar procedurile de divorț s-au încheiat în ianuarie 2020.

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