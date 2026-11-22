Gabriella Barbu, una dintre ispitele care au stârnit numeroase discuții în cel de-al zecelea sezon al emisiunii „Insula Iubirii”, a atras din nou privirile urmăritorilor din mediul online. De această dată, bruneta a renunțat la subiectele legate de experiența din Thailanda și le-a oferit fanilor o privire asupra unui detaliu personal: tatuajul permanent pe care îl poartă pe braț.

Participarea la varianta spaniolă a emisiunii „Insula Iubirii” i-a adus notorietate Gabriellei Barbu, cea care a devenit cunoscută drept ispita lui Montoya. După experiența din Spania, bruneta a ajuns și în atenția telespectatorilor din România, odată cu participarea în cel de-al zecelea sezon al reality-show-ului, unde prezența sa a generat numeroase comentarii și reacții.

Ce tatuaj și-a făcut Gabriella Barbu după idila cu Prințul Marco

Gabriella Barbu a optat pentru un tatuaj inedit, care nu a trecut neobservat. Ispita a ales să își marcheze pielea cu un portret propriu, astfel că imaginea chipului său a devenit tatuajul pe care îl va purta permanent pe corp.

„M-am tatuat. Mi-am tatuat ceva foarte drăguț. Mi-am tatuat fața mea. A ieșit bine”, a spus Gabriella Barbu în cadrul unui podcast.

Tatuajul ales de Gabriella ocupă o porțiune vizibilă a brațului drept și reproduce chiar trăsăturile sale, fiind o ipostază în care s-a și fotografiat în vila băieților de la Insula Iubirii cu telefonul pus la dispoziție de producție. Bruneta pare extrem de mulțumită de alegerea făcută și nu s-a ferit să le arate urmăritorilor rezultatul obținut.

Cel mai probabil, Gabriella a decis să-și tatueze propriul chip în urma discuției încinse pe care a avut-o cu Marco pe plajă, pe care fanii au putut să o urmărească în ediția de vineri, 21 noiembrie. Acolo, ispita a cedat nervos și a început să plângă deoarece a înțeles că nu are șanse să plece cu Prințul de pe insulă. În acel moment, el i-a cuprins fața și i-a spus „Gabriella, ești puternică. Ești o femeie puternică!”

Notorietatea ei a crescut după apariția în versiunea spaniolă a reality-show-ului „Insula Iubirii”, unde a fost ispita lui Montoya. La vremea respectivă, Gabriella avea părul blond, însă apariția sa a atras atenția publicului.

Acum, aceasta a revenit în atenția telespectatorilor, de data aceasta în ediția românească a emisiunii, unde participă în calitate de ispită în sezonul al zecelea.

Cum descrie Gabriella Barbu experiența de la „Insula Iubirii”

Ispita a făcut câteva dezvăluiri despre participarea la varianta românească a reality-show-ului și despre felul în care s-a adaptat acestei provocări. Gabriella a mărturisit că, de această dată, s-a simțit în largul ei, fără să fie nevoită să își ascundă personalitatea, spre deosebire de experiența pe care a avut-o în cadrul producției din Spania.

„Insula Iubirii din România mi-a plăcut cel mai mult pentru că este o experiență în care poți să fii tu 100%. Nu zic că acolo îți spune ce trebuie să faci, doar că aici te lasă singur, să faci ce vrei tu. Dacă vrei să asculți muzică, dacă vrei să dormi, dacă vrei să vorbești… Acolo (n.r. la Insula Iubirii Spania) este puțin altfel, nu poți să dormi când vrei, trebuie să stai mai mult afară, cu toată lumea. Aici (n.r. Insula Iubirii România) a fost foarte lejer, m-am distrat foarte mult și am cunoscut o parte din România pe care nu o cunoșteam”, a declarat Gabriella Barbu.

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