Invitată în cadrul emisiunii „Zvon”, Bianca Giurcă, fostă concurentă la „Insula Iubirii”, a vorbit despre posibilitatea de a participa din nou în emisiune, de această dată alături de Patrick, dar și despre motivele pentru care partenerul său nu își dorește această experiență.

Bianca a explicat de ce consideră că participarea la show nu duce neapărat la despărțirea unui cuplu și a oferit exemple de foști concurenți care au rămas împreună.

„Există tentații, dar dacă respecți persoana de lângă tine, mi se pare greu să faci așa ceva”

Totodată, aceasta a vorbit despre experiența trăită în emisiune și a susținut că atât „Insula Iubirii”, cât și „Casa Iubirii” sunt reality show-uri care nu sunt regizate. (Întreaga emisiune poate fi vizionată aici)

CANCAN: Te-ai duce la Insulă cu Patrick?

Bianca Giurcă: Eu da, chiar m-aș duce. Nu mi-a propus nimeni, dar chiar m-aș duce. În schimb, Patrick nu vrea.

CANCAN: Ce argumente avea?

Bianca Giurcă: Nu știu. Principalul motiv este frica să nu ne pierdem. Dar eu nu cred că lucrurile funcționează așa. Consider că la Insula Iubirii au fost foarte multe cupluri care s-au despărțit și care au fost cel mai mult în atenția publicului. Dar au fost și oameni cu relații foarte stabile care nu s-au despărțit. Spre exemplu, Francesca și Cristi, pe care îi dau mereu ca exemplu. Acum au un copil și s-au căsătorit. Iustina și Cornel, la fel, încă sunt împreună. Oamenii care se iubesc cu adevărat, se respectă și sunt dispuși să lase de la ei pentru relația lor nu se despart. Există tentații, dar dacă respecți persoana de lângă tine, mi se pare greu să faci așa ceva. Doar că oamenii văd Insula Iubirii și se gândesc imediat că se vor despărți. Uite, mă întâlnesc cu multe cupluri și le întreb: „Dar de ce nu mergeți la Insulă? Este o experiență foarte tare!”. Iar răspunsul este: „Nu, pentru că nu vreau să ne despărțim”.

CANCAN: Dar de ce crezi că te-ai despărți?

Bianca Giurcă: Eu consider că fosta mea relație, probabil, s-ar fi terminat și în afara emisiunii. Doar că ar fi durat mai mult până să îți dai seama cine este omul de lângă tine, ce intenții are sau ce îți dorești tu de la viață. La fel și în cazul altor cupluri. Nu cred că există un cuplu care s-ar despărți la Insula Iubirii, dar nu s-ar fi despărțit acasă. Exclus! Eu nu eram foarte puternică în perioada aceea. Eram chiar foarte emotivă, spre deosebire de cum sunt acum. Cumva, te obișnuiești. Așa este și în viață, știi? Ai văzut că viața ta este liniștită și, la un moment dat, se întâmplă ceva. Și trebuie să o schimbi. Chiar dacă îți place sau nu, ești obligat să faci asta. Iar, la un moment dat, te obișnuiești și cu ceea ce a apărut nou în viața ta. Așa este și cu Insula. La început ești foarte speriat: „Vai, sunt camere peste tot! Vai, trebuie să merg acolo!”. Dar, după un timp, nici nu mai observi camerele, deși sunt în continuare acolo. Pur și simplu, te obișnuiești, mai ales că nu ai telefonul, nu ai mama, nu ai tata și nu poți vorbi cu nimeni. Te obișnuiești rapid.

CANCAN: Mulți oameni spun că aceste emisiuni par regizate, atât Insula Iubirii, cât și Casa Iubirii.

Bianca Giurcă: Eu spun sută la sută că niciuna dintre ele nu este regizată, pentru că sunt reality show-uri și nici nu văd cum ar putea fi regizate. De exemplu, la Insula Iubirii, în fiecare sezon a rămas cineva în atenția publicului online sau chiar mai multe persoane. Practic, dacă emisiunea ar fi fost regizată, ai fi văzut și ulterior, în mediul online, că lucrurile sunt regizate. Ai fi observat asta în viața persoanelor respective. Nu este regizată.

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