Unele mizează pe zâmbet, altele pe priviri provocatoare, însă există şi vedete care au găsit o altă metodă de a atrage toate privirile: limba scoasă! Fie că este vorba de un gest jucăuş, o poză cu tentă sexy sau pur şi simplu un tic devenit marcă personală, divele de la noi nu ratează ocazia de a poza în ipostaze care stârnesc imaginaţia. CANCAN.RO a pregătit un top 50 de apariţii în care limba devine accesoriul-surpriză al fotografiilor.

Nu contează dacă sunt pe stradă, la plajă, la cumpărături sau dacă, pur și simplu, nu reușesc să găsească un loc de parcare. Vedetele noastre au întotdeauna la îndemână arma secretă!

Până la urmă, hai să fim sinceri, o limbă scoasă nu a supărat pe nimeni! Mai ales că divele par să aibă un talent nativ pentru acest gest, combinat, bineînțeles, cu ceva exercițiu. Nu ne crezi?! Stai să vezi cum rămâi cu limba scoasă când îți arătăm fotografiile.

Când limba scoasă devine accesoriu! Vedetele care nu se sfiesc să facă spectacol în fața camerei

Nu mai verifica horoscopul! Când o vezi așa pe Gina Pistol, știi clar că vei avea o zi bună! Cu o atitudine de zile mari, vedeta pare că se joacă fără inhibiții cu obiectivul, într-o fotografie în care știe exact cum să atragă atenția. Iar salopeta în stil army completează perfect apariția. Ascendent cu limba scoasă și Mercur retrograd n-are nicio șansă!

Când o femeie scoate limba, poate fi foarte sexy sau poate fi… INNA! Artista demonstrează încă o dată că nu are nevoie de ipostaze provocatoare pentru a atrage atenția. Jucăușă din fire, nonconformistă și mereu pusă pe șotii, cântăreața preferă să iasă din tipare și să-și lase personalitatea să vorbească. Nu ne duce neapărat cu gândul la ceva romantic sau hot, dar măcar o criză zdravănă de râs tot bifăm!

Bianca Drăgușanu știe să atragă atenția chiar și atunci când este prinsă într-o conversație telefonică! Îmbrăcată într-o ținută de sală mulată, care îi pune silueta în evidență, cu ochelari de soare și, bineînțeles, limba scoasă, vedeta pare că nu pierde nicio ocazie să se joace cu aparatul de fotografiat. Cine a spus că trebuie să termini antrenamentul ca să faci spectacol? Bianca bifează toate capitolele, inclusiv pe cel al atitudinii.

Și topul nu se termină aici! Avem imagini atașate cu alte dive care promit să vă facă seara mai frumoasă și să vă aducă zâmbetul pe buze. Printre ele se numără Mimi, Claudia Pătrășcanu, Adelina Pestrițu, Anca Țurcașiu, Nicole Cherry, Nicoleta Luciu, Crina Abrudan, Larisa Udilă și Simona Gherghe. Curioși să vedeți cum au fost surprinse?

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