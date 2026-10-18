Top 30 de dive care nu se lasă intimidate de vremea rea! Mădălina Ghenea, INNA și Adelina Pestrițu, printre vedetele care nu se tem de ploaie

Top 30 de dive care nu se lasă intimidate de vremea rea! Mădălina Ghenea, INNA și Adelina Pestrițu, printre vedetele care nu se tem de ploaie
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Dacă e weekend, CANCAN.RO vine cu un nou top! De data aceasta, unul de sezon, dedicat divelor care demonstrează că nici ploaia, nici vântul și nici vremea mohorâtă nu le pot ține în casă. Toamna s-a instalat confortabil în Capitală, temperaturile au scăzut, iar umbrelele au devenit accesorii de nelipsit. Dar cine a spus că vremea urâtă trebuie să strice spectacolul?

Câțiva stropi de ploaie nu le dau planurile peste cap divelor noastre, care își văd liniștite de program și își fac apariția ca și cum soarele ar străluci pe cer. Ba chiar, când ele ies din casă, parcă se mai încălzește puțin atmosfera! Iar Mădălina Ghenea, INNA și Adelina Pestrițu sunt dovada clară că nici vremea mohorâtă nu le poate umbri aparițiile.

Mădălina Ghenea, apariție demnă de covorul roșu chiar și prin ploaie

Nici măcar vremea capricioasă nu pare să-i strice eleganța Mădălinei Ghenea! Obișnuită cu aparițiile spectaculoase și cu atenția pe care o atarge oriunde este prezentă, vedeta ne arată că atitudinea nu ține cont de prognoza meteo.

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Mădălina Ghenea – Eleganță fără limite, chiar și pe vreme mohorâtă!

Modelul nu a fost nevoit să facă față singură ploii de toamnă, ci a avut un ajutor de nădejde, chiar un bărbat să-i țină umbrela deasupra capului în timp ce aceasta a coborât din mașină într-o ținută all black, cu pantaloni din piele și o jachetă lungă luciosă cu imprimeu reptilian. Ce-i drept, papucii de hotel și bigudiurile din păr au mai îmblânzit puțin aerul de divă, dar cine suntem noi să judecăm? Până la urmă, și celebritățile au momentele lor de pregătire.

INNA a înfruntat ploaia fără umbrelă

La INNA, lucrurile stau puțin diferit. Artista a mizat tot pe o ținută all black, numai că, spre deosebire de Mădălina Ghenea, a preferat să înfrunte ploaia fără ajutorul unei umbrele.

Nici Inna nu pare prea încântată de vremea de afară

Îmbrăcată într-o ținută lejeră, cu o haină neagră, pantaloni largi și cizme înalte, INNA pare să fi fost prinsă puțin pe nepregătite de vremea capricioasă. Cel mai probabil, ieșirea din mașină a fost una rapidă, așa că nu a mai avut timp să-și caute un accesoriu împotriva ploii. Dar, până la urmă, când ai de rezolvat lucruri, nici câțiva stropi nu te mai țin pe loc!

Adelina Pestrițu, cursă contra cronometru prin ploaie

Nici Adelina Pestrițu nu se lasă încurcată de vremea de afară! Bruneta a fost surprinsă în timpul unei ieșiri nocturne, fără umbrelă și cu chef de rezolvat treburi, în ciuda ploii care a transformat străzile într-o adevărată provocare. Dacă unii aleg, într-o astfel de seară, canapeaua, o cană de ceai și un serial bun, Adelina a avut alte priorități.

Adelina Pestrițu nu se lasă învinsă nici de vremea urâtă!

Adelina Pestrițu nu se lasă învinsă nici de vremea urâtă!

Cât despre ținută, fusta lungă i-a cam dat de furcă, fiind nevoită să o ridice pentru a o feri de bălțile de pe trotuar. Așa se face că apariția a căpătat, pe alocuri, un aer de cursă contra cronometru. Dar trebuie să recunoaștem, accesoriul în formă de floare din păr, a înfrumusețat până și atmosfera mohorâtă de afară.

Divele care nu se lasă învinse de vremea rea

Vremea mohorâtă nu le-a ținut pe divele noastre în casă, iar topul nostru nu se oprește aici! Pe listă de mai află și Anna Lesko, Valentina Pelinel, Ioana Coman, Bianca Drăgușanu, Jojo, Paul Ipate, Andreea Bălan, Xonia, Malvina Cservenschi, Andreea Berecleanu, Oana Frigescu, Asiana Pen, Luminița Anghel, Alina Sorescu, Cream, Adela Popescu, Romanița Iovan, Andreea Spătaru, Roxana Vancea, Cristina Ștefan cu Denis Ștefan, Alina Crișan, Sandra Stoicescu, Loredana Groza, Dana Săvuică, Nicoleta Luciu, Monica Gabor, Maria Constantin și Cristina Ștefania.

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