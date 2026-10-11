Vara a trecut, dar imaginile au rămas! Alexia Eram, Andreea Tonciu și Otniela, super-hot! Top 20 dive care au încins litoralul

Vara s-a dus, dar bronzul și fotografiile au rămas! Iar când vine vorba despre apariții de pe litoral, divele din showbiz au avut grijă să ne ofere material de revăzut. În 2026, vedetele au bifat zile liniștite, ipostaze fierbinți în costume de baie și momente numai bune de pus în albumul sezonului estival. CANCAN.RO a fost, ca de fiecare dată, la datorie! Avem un top cu 20 de apariții care au atras atenția în această vară. Unele au mizat pe bronz, altele pe relaxare, însă toate au încins atmosfera pe litoral. Curioși să vedeți cine a intrat în selecția noastră? Haideți să trecem în revistă vedetele care au făcut furori la plajă!

Alexia Eram a dat culoare zilelor de vacanță!

Acum că am trecut la haine mai groase și zilele de plajă au rămas doar o amintire, ne întoarcem puțin la vară! Alexia Eram a lăsat ținutele de oraș pentru costumul de baie și a ieșit la înaintare cu o apariție în roz! Fiica Andreei Esca a fost surprinsă de CANCAN.RO în timp ce se bucura de soare. Și, dacă tot a avut ocazia să se relaxeze, de ce să nu o facă așa cum trebuie? Rozul i-a venit mănușă! Se pare că nu doar în social media știe să atragă privirile! Până la urmă, cine a spus că vacanța nu poate veni și cu puțină culoare?

Otniela a atras toate privirile

Otniela știe cum să atragă privirile, iar apariția de la plajă nu face excepție! Blondina nu a lăsat soarele să fie singurul care încinge atmosfera și a întors priviri într-un costum de baie negru, simplu, dar de efect. Până la urmă, de ce să te complici cu ținute sofisticate când ai toate atuurile la vedere?

Andreea Tonciu a condimentat vara

Andreea Tonciu, cunoscută drept una dintre cele mai spumoase prezențe din showbizul românesc, nu putea lipsi din topul nostru! Bruneta a renunțat la bikini și a ales un costum de baie întreg, cu un design care atrage privirile. Cu șapca pe cap, Andreea a fost pregătită să înfrunte soarele. Că doar nu degeaba este Tonciu! Iar dacă unii merg la plajă doar pentru bronz, noi știm că o apariție de-a ei vine la pachet și cu puțină sare și piper!

Cine mai apare în topul verii 2026?

Dar să nu credeți că ne-am oprit aici! Lista vedetelor surprinse de CANCAN.RO în vara lui 2026 este mult mai lungă. Din topul nostru mai fac parte și Jaqueline Cristian, Ioana Filimon, Andreea Popa, soția lui Dorian Popa, Mădălina Pamfile, Alice Peneacă, Livia Tălășcuță, Giulia Anghelescu, Ioana Pintilie, iubita lui Gami, Vica Blochina, Dana Badea, Laura Giurcanu, Erika Isac, Anda Adam, Diana Dumitrescu, Alexandra Paven, Roxana Marinescu și Valentyna Dunca.

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