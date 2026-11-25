Marina Georgescu, femeia care a fost alături de regretatul Dudu Georgescu mai bine de jumătate de secol, a ajuns în atenția publicului după moartea fostului mare fotbalist. Moartea acestuia, găsit fără viață în locuința sa din Canada, a readus în discuție povestea familiei sale, dar și episoade mai puțin cunoscute din trecutul soției sale. De-a lungul anilor, Marina a avut o viață departe de lumina reflectoarelor, a lucrat în domeniul medical și a ales să își continue existența peste hotare, alături de partenerul său.

După decesul fostului atacant, în spațiul public au apărut informații despre împrejurările în care acesta și-ar fi petrecut ultimii ani, dar și despre relațiile pe care soția sa le-ar fi avut cu alte persoane din familie. Marina ar fi fost audiată de poliția canadiană în urma morții soțului său și ar fi rămas în custodia autorităților timp de trei zile. Ulterior, au apărut relatări potrivit cărora femeia nu ar mai fi fost de găsit.

Trecutul soției lui Dudu Georgescu și relațiile complicate din familie

Unul dintre oamenii care au cunoscut îndeaproape familia Georgescu este Dragoș Panaitescu, fost campion la ciclism, bob și motociclism, ajuns la vârsta de 82 de ani. Acesta a avut o legătură apropiată cu fostul fotbalist și cu soția lui, mai ales prin intermediul copiilor. Fiul său a fost căsătorit cu Cristina, fiica Marinei dintr-o relație anterioară.

În perioada în care au ajuns în Canada, Dudu și Marina au locuit o vreme în casa familiei Panaitescu. Relațiile dintre cele două familii nu au rămas însă la fel de apropiate. În timp, au apărut neînțelegeri, iar legătura dintre Marina și fiica sa s-ar fi deteriorat considerabil. Ulterior, nici căsnicia Cristinei cu fiul fostului sportiv nu a mai rezistat, iar familiile au ajuns să nu mai păstreze contactul.

Potrivit relatărilor lui Dragoș Panaitescu, tensiunile ar fi fost alimentate de comportamentul Marinei și de modul în care aceasta ar fi gestionat relațiile cu cei din jur. Fostul campion a susținut că femeia își dorea să dețină controlul asupra deciziilor importante și că ar fi avut un cuvânt greu de spus inclusiv în alegerea de a părăsi România și de a se stabili în Canada.

„Am văzut ce s-a întâmplat. Efectiv, m-a șocat evenimentul ăsta! E o poveste veche de 40 de ani… Fiul meu a fost căsătorit cu fata Marinei. Ei s-au despărțit între timp. Fosta lui nevastă a plecat [din căsnicie], au împreună doi copii, o fată și un băiat. Ea locuiește tot în Canada, tot în Toronto. La vremea respectivă, Dudu și Marina, veniți din țară, au locuit, scurt timp, chiar la băiatul meu și la Cristina (n.r.: fiica Marinei). Marina n-a fost niciodată în firea ei… S-a certat și cu fiică-sa ei bună! Marina s-a certat cu Cristina, fiica ei, iar la doi, trei ani distanță s-a despărțit și fiul meu de ea. Apoi ne-am rupt complet. S-au despărțit certați, iar din momentul acela n-am mai știut nimic despre ea. Aveam contacte cu Dudu și Marina, eram cuscri, practic. Cu el, fiind sportivi amândoi și fiind de aceeași vârstă, am avut o relație foarte, foarte bună cu el. Un om deosebit!’, a spus Panaitescu, potrivit gsp.ro

Marina Georgescu a lucrat peste 30 de ani în domeniul medical

Înainte de a părăsi România, Marina Georgescu și-a construit o carieră în sistemul medical. Potrivit informațiilor prezentate într-un interviu acordat publicației ProSport în anul 2020, aceasta a activat timp de peste trei decenii în domeniul radiologiei.

Mai exact, femeia a fost asistentă medicală la Policlinica Ministerului Afacerilor Interne, unde și-a desfășurat activitatea înainte de plecarea peste hotare. După stabilirea în Canada, Marina nu ar fi renunțat la muncă, ci și-ar fi continuat activitatea profesională în centre de îngrijire destinate persoanelor în vârstă.

Viața departe de România a însemnat, așadar, o schimbare importantă pentru cei doi. Dudu Georgescu a lăsat în urmă cariera care îl consacrase în fotbalul românesc, în timp ce soția sa și-a continuat activitatea profesională într-un domeniu diferit de cel în care lucrase înainte.

Cei doi au avut împreună și un fiu, cunoscut de apropiați sub numele de Duducă. Acesta a activat o perioadă ca arbitru în primul eșalon al fotbalului românesc, iar în ultimii ani ar fi revenit în București, unde s-ar fi orientat către o carieră în sectorul bancar.

Cum era descrisă căsnicia celor doi în urmă cu mai bine de două decenii

Deși în ultimul timp au apărut relatări despre presupuse conflicte între Marina și membrii familiei, imaginea relației dintre ea și Dudu Georgescu a fost prezentată diferit chiar de fostul fotbalist.

Într-un interviu acordat revistei AS în 2004, acesta vorbea despre importanța pe care soția sa a avut-o în viața personală și despre sprijinul primit din partea ei în perioada în care era jucător. Cariera sportivă presupunea numeroase cantonamente, deplasări și perioade îndelungate petrecute departe de casă, iar Marina ar fi fost persoana care i-a oferit stabilitate în acei ani.

Fostul atacant o considera o femeie puternică și o prezență esențială în viața sa. Cei doi au rămas împreună mai bine de 50 de ani, traversând atât perioada de glorie a fotbalistului în România, cât și schimbările majore care au venit odată cu mutarea în Canada.

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