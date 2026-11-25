După succesul înregistrat în primul sezon al serialului-documentar „Cămătarii”, Anghel Damian a dezvăluit că povestea nu se oprește aici. Încă de la lansarea proiectului la TV, regizorul a mărturisit că ramificațiile poveștii și întorsăturile de situație ar putea da naștere altor sezoane. Iar lucrul acesta s-a și întâmplat.

Sezonul 2 al serialului „Cămătarii – Dosarul canurilor” revine exclusiv pe platforma Voyo începând cu 2 decembrie, pe Pro TV și platforma Voyo. Anghel Damian, regizorul producției, susține că următorul capitol al documentarului urmărește contextul evenimentelor, incidentelor și conflictelor petrecute în perioada 2012-2013, dar și anchetele care au vizat destructurarea rețelelor infracționale și intervenția autorităților. În prim-plan se află evoluția grupării Sportivilor și a clanului Văncică.

Pe lângă persoanele direct implicate în poveste, în documentar apar specialiști printre care: psihologi, judecători, sociologi, polițiști și procurori. Prin intermediul mărturiilor lor, producția încearcă să prezinte mai multe perspective asupra unei perioade care a traversat schimbări importante în societatea românească.

„Dacă primul sezon a fost despre originile și ascensiunea fraților Cămătaru, al doilea este despre consecințe. Despre ce se întâmplă cu o lume infracțională atunci când liderii ei dispar, despre familiile care rămân în urmă, despre violența generată de lupta pentru putere, dar și despre eforturile statului de a destructura aceste rețele. Cred că era important să ducem povestea până la capăt, tocmai pentru a înțelege fenomenul în ansamblul lui, dincolo de fascinația pe care astfel de personaje o pot genera. Ne propunem să documentăm o realitate complexă, cu toate perspectivele, contradicțiile și consecințele ei. Pentru că, în cele din urmă, Cămătarii nu este doar povestea unor oameni, ci și povestea unei perioade din istoria recentă a României”, declară Anghel Damian, showrunner și regizor documentar, pentru ProTV.

De asemenea, în sezonul doi, regizorul Anghel Damian urmărește transformările din familia Cămătaru între anii 1960 – 2026 – prin prisma schimbărilor economice și sociale prin care a trecut România, dar și felul în care lumea interlopă și instituțiile statului s-au intersectat de-a lungul timpului. Unul dintre elementele centrale ale sezonului doi îl reprezintă accesul la materiale de arhivă și mărturii care nu au mai fost prezentate până acum.

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