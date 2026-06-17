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Anghel Damian, contactat de o victimă după serialul-documentar ”Cămătarii”: ”Apelul nostru rămâne deschis și pentru alte persoane care vor să își spună povestea”

De: Simona Vlad 17/06/2026 | 23:23
"Cămătarii", regizor: Anghel Damian, 2026, sursa: Voyo
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Documentarul „Cămătarii” continuă să nască discuții și să scoată la iveală informații neașteptate. Invitat în seria specială „Procesul Cămătarilor by Dan Capatos Show”, regizorul Anghel Damian a dezvăluit că, după apelurile lansate public, au început să apară persoane care susțin că au fost victime ale unor fapte prezentate în documentar. CANCAN.ro are toate detaliile!

Potrivit regizorului, echipa documentarului a fost contactată de persoane care până acum au preferat să păstreze tăcerea. Mai mult, una dintre ele a acceptat deja să își spună povestea în fața camerelor. Vezi emisiunea integrală aici!

„În urma unui apel public pe care l-am făcut, am fost contactați și avem o primă victimă care a acceptat să vorbească. Vorbim despre persoane din zona taxelor de protecție și chiar despre anumite violențe. Apelul nostru rămâne deschis și pentru alte persoane care vor să își spună povestea.”

Mărturisirea lui Anghel Damian vine în contextul în care membrii familiei Cămătaru au negat de mai multe ori că ar fi avut legături cu proxenetismul sau alte activități de acest tip.

„Victimele care au fost incluse în dosare și-au spus deja povestea prin mărturiile lor. Noi am prezentat în episodul trei o metodă. Am adăugat vocea unei actrițe peste mărturiile scrise pe care le-am extras din dosare. Este o practică internațională și așa se procedează atunci când nu ai acces direct la victimă.”

De ce aleg victimele să rămână în anonimat

Anghel Damian spune că multă lume se întreabă de ce aceste persoane nu își arată identitatea. În realitate, explicațiile sunt mult mai complicate.

„La noi în țară, când vii cu așa ceva, oamenii întreabă imediat de ce nu își arată fața. Dar există riscuri, există rușine și un întreg amestec de sentimente și emoții. Vorbim despre riscuri de integritate fizică și despre riscuri reputaționale. Când vorbești de victime, în general lumea idealizează ideea de victimă. Victimele sunt oameni care, la rândul lor, poate au în trecutul lor niște acțiuni mai puțin bune.”

Viața lui Nuțu Cămătaru poate fi descoperită și prin intermediul cărții scrise de Codin Maticiuc. Între autor și Nuțu Cămătaru s-a dezvoltat o relație apropiată pe parcursul documentării pentru volumul „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Cămătaru”, proiect la care Maticiuc a lucrat timp de cinci ani și care i-a oferit acces direct în universul clanului Balint. Cartea poate fi comandată AICI.

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