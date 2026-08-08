Acasă » Știri » Boala cumplită care a răpus-o pe Rodica Tapalagă la 71 de ani. Actrița și-a ascuns suferința

Boala cumplită care a răpus-o pe Rodica Tapalagă la 71 de ani. Actrița și-a ascuns suferința

De: Irina Vlad 08/08/2026 | 19:07
Boala cumplită care a răpus-o pe Rodica Tapalagă la 71 de ani. Actrița și-a ascuns suferința
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Rodica Tapalagă s-a stins din viață la vârsta de 71 de ani, pe 18 decembrie 2010. Actrița face parte din generația de aur de pe scena Teatrului Românesc, întruchipând personaje de neuitat și în filme. În ciuda carierei memorabile, ultimii ani din viața acesteia au fost marcați de o luptă cu o boală extrem de rară. 

Rodica Tapalagă va rămâne în amintirea românilor drept una dintre cele mai talentate actrițe din România. În ciuda carierei sale spectaculoase, a avut parte de un destin trist. S-a stins din viață pe data de 18 decembrie 2010, la 71 de ani, în locuința sa din București, după ce fusese internată în spital.

În ultimii 7 ani din viață, actrița s-a luptat cu o boală sistemică extrem de rară, afecțiune care i-a afectat treptat și ireversibil plămânii și rinichii, ulterior aducându-i sfârșitul.

Rodica Tapalagă a murit măcinată de o boală extrem de rară

Rodica Tapalagă s-a născut la Dorohoi dar la doar trei luni s-a mutat cu familia la București. A urmat cursurile Liceului „Gheorghe Lazăr” din București. Absolventă a Institutului de artă teatrală și cinematografică din București promoția 1959, a debutat în 1958 pe marile ecrane în comedia „Alo?… ați greșit numărul!”, alături de alte viitoare mari nume ale scenei și filmului românesc (Ștefan Tapalagă, Ștefan Mihăilescu-Brăila și Stela Popescu).

A creat roluri pe scenele mai multor teatre: Teatrul Național din Craiova, Teatrul Nottara și Teatrul Mic. Din 1961 până în 2010 (cu o scurtă întrupere între anii 1977-1981 când a jucat la Teatrul Mic) a fost actriță a Teatrului Lucia Sturdza Bulandra din București fiind ultima actriță angajată personal de Lucia Sturza Bulandra.

Distinsă cu premiul Asociaţiei Cineaştilor din România ACIN pe 1976 pentru rolul din Tănase Scatiu. În 2001 a primit premiul UNITER pentru întreaga activitate. Actriţa Rodica Tapalagă a fost premiată la gala de decernare a premiilor Municipiului Bucureşti pentru artă şi cultură, secţiunea ‘Artele spectacolului’, care a avut loc la 14 decembrie 2009 pe scena Teatrului Naţional de Operetă ‘Ion Dacian’ din Capitală.

Russell Crowe, de nerecunoscut la 62 de ani. Transformarea spectaculoasă a actorului din „Gladiatorul”

Billie Eilish, de nerecunoscut pe platourile de filmare. Transformarea spectaculoasă pentru primul său rol într-un film

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Alina Pușcău a început lupta cu boala. Cum a apărut după prima doză de tratament
Știri
Alina Pușcău a început lupta cu boala. Cum a apărut după prima doză de tratament
„Mai bine nu veneai”. O tânără, pusă la zid după ce a lăsat 1.600 de lei la nuntă
Știri
„Mai bine nu veneai”. O tânără, pusă la zid după ce a lăsat 1.600 de lei la nuntă
Tânăr de 21 de ani, electrocutat după ce a pus mâna pe un stâlp de iluminat din Constanța
Mediafax
Tânăr de 21 de ani, electrocutat după ce a pus mâna pe un...
De 4 zile, festivalul Untold se desfășoară fără restricții și consumă energie cât un oraș. În plină criză energetică, apelul lui Bolojan de economisire a energiei nu s-a auzit la Cluj, în orașul condus de colegul de partid, Emil Boc
Gandul.ro
De 4 zile, festivalul Untold se desfășoară fără restricții și consumă energie cât...
FOTO. Irina Deleanu, imagini incendiare: „Îmi place să fiu cât mai naturală”
Prosport.ro
FOTO. Irina Deleanu, imagini incendiare: „Îmi place să fiu cât mai naturală”
„Drogurile săracilor”, la îndemâna copiilor din România. Specialist antidrog: „O doză costă cât un sandviș ieftin”
Adevarul
„Drogurile săracilor”, la îndemâna copiilor din România. Specialist antidrog: „O doză costă cât...
Drona care a explodat în Bulgaria, aproape de România, a fost identificată. Ce arată analiza preliminară a epavei
Digi24
Drona care a explodat în Bulgaria, aproape de România, a fost identificată. Ce...
Buruiana pe care ar trebui să o ții departe de grădină cu orice preț și cum previi apariția ei
Mediafax
Buruiana pe care ar trebui să o ții departe de grădină cu orice...
Parteneri
TOP 40 – Cele mai sexy femei din lume! Ce dietă ține ocupanta primului loc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
TOP 40 – Cele mai sexy femei din lume! Ce dietă ține ocupanta primului loc
Antonela Pătruț, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, s-a fotografiat în jacuzzi
Prosport.ro
Antonela Pătruț, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, s-a fotografiat în jacuzzi
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Vila lui Alexandru Arșinel de la 2 Mai, păstrată de familie. Ce se vinde chiar la intrarea în curte
Click.ro
Vila lui Alexandru Arșinel de la 2 Mai, păstrată de familie. Ce se vinde chiar...
Devin oamenii mai puțin inteligenți? Ce este „efectul Flynn invers” și de ce îi îngrijorează pe cercetători
Digi 24
Devin oamenii mai puțin inteligenți? Ce este „efectul Flynn invers” și de ce îi îngrijorează...
Cum funcționează Sovintern, noua rețea internațională a „socialiștilor” cu care Kremlinul atrage recruți din Occident în armata Rusiei
Digi24
Cum funcționează Sovintern, noua rețea internațională a „socialiștilor” cu care Kremlinul atrage recruți din Occident...
Ce se întâmplă dacă trebuie să fugi cu Tesla în timp ce încarcă? Un atac armat reaprinde discuția
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă trebuie să fugi cu Tesla în timp ce încarcă? Un atac...
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
Cascadoarea de 137 cm care a fost dublura lui Matt Damon în Odiseea
go4it.ro
Cascadoarea de 137 cm care a fost dublura lui Matt Damon în Odiseea
Este adevărat că inteligența oamenilor scade?
Descopera.ro
Este adevărat că inteligența oamenilor scade?
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Go4Games
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
De 4 zile, festivalul Untold se desfășoară fără restricții și consumă energie cât un oraș. În plină criză energetică, apelul lui Bolojan de economisire a energiei nu s-a auzit la Cluj, în orașul condus de colegul de partid, Emil Boc
Gandul.ro
De 4 zile, festivalul Untold se desfășoară fără restricții și consumă energie cât un oraș....
Tags:
ULTIMA ORĂ
AMI vorbește fără rețineri despre cele mai dificile momente din carieră. Artista a avut nevoie de ...
AMI vorbește fără rețineri despre cele mai dificile momente din carieră. Artista a avut nevoie de terapie! “Critica asta îmi făcea rău”
Alina Pușcău a început lupta cu boala. Cum a apărut după prima doză de tratament
Alina Pușcău a început lupta cu boala. Cum a apărut după prima doză de tratament
„Mai bine nu veneai”. O tânără, pusă la zid după ce a lăsat 1.600 de lei la nuntă
„Mai bine nu veneai”. O tânără, pusă la zid după ce a lăsat 1.600 de lei la nuntă
Caniculă în 7 județe din România. ANM a emis un cod galben
Caniculă în 7 județe din România. ANM a emis un cod galben
Zodia care va primi o mărire de salariu până la finalul verii, potrivit celebrei Neti Sandu: „Vor ...
Zodia care va primi o mărire de salariu până la finalul verii, potrivit celebrei Neti Sandu: „Vor apărea recompense importante”
BANC | 3 bețivi stau în restaurantul gării
BANC | 3 bețivi stau în restaurantul gării
Vezi toate știrile