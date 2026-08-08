Boala cumplită care a răpus-o pe Rodica Tapalagă la 71 de ani. Actrița și-a ascuns suferința

Rodica Tapalagă s-a stins din viață la vârsta de 71 de ani, pe 18 decembrie 2010. Actrița face parte din generația de aur de pe scena Teatrului Românesc, întruchipând personaje de neuitat și în filme. În ciuda carierei memorabile, ultimii ani din viața acesteia au fost marcați de o luptă cu o boală extrem de rară.

Rodica Tapalagă va rămâne în amintirea românilor drept una dintre cele mai talentate actrițe din România. În ciuda carierei sale spectaculoase, a avut parte de un destin trist. S-a stins din viață pe data de 18 decembrie 2010, la 71 de ani, în locuința sa din București, după ce fusese internată în spital.

În ultimii 7 ani din viață, actrița s-a luptat cu o boală sistemică extrem de rară, afecțiune care i-a afectat treptat și ireversibil plămânii și rinichii, ulterior aducându-i sfârșitul.

Rodica Tapalagă a murit măcinată de o boală extrem de rară

Rodica Tapalagă s-a născut la Dorohoi dar la doar trei luni s-a mutat cu familia la București. A urmat cursurile Liceului „Gheorghe Lazăr” din București. Absolventă a Institutului de artă teatrală și cinematografică din București promoția 1959, a debutat în 1958 pe marile ecrane în comedia „Alo?… ați greșit numărul!”, alături de alte viitoare mari nume ale scenei și filmului românesc (Ștefan Tapalagă, Ștefan Mihăilescu-Brăila și Stela Popescu).

A creat roluri pe scenele mai multor teatre: Teatrul Național din Craiova, Teatrul Nottara și Teatrul Mic. Din 1961 până în 2010 (cu o scurtă întrupere între anii 1977-1981 când a jucat la Teatrul Mic) a fost actriță a Teatrului Lucia Sturdza Bulandra din București fiind ultima actriță angajată personal de Lucia Sturza Bulandra.

Distinsă cu premiul Asociaţiei Cineaştilor din România ACIN pe 1976 pentru rolul din Tănase Scatiu. În 2001 a primit premiul UNITER pentru întreaga activitate. Actriţa Rodica Tapalagă a fost premiată la gala de decernare a premiilor Municipiului Bucureşti pentru artă şi cultură, secţiunea ‘Artele spectacolului’, care a avut loc la 14 decembrie 2009 pe scena Teatrului Naţional de Operetă ‘Ion Dacian’ din Capitală.

Russell Crowe, de nerecunoscut la 62 de ani. Transformarea spectaculoasă a actorului din „Gladiatorul”

Billie Eilish, de nerecunoscut pe platourile de filmare. Transformarea spectaculoasă pentru primul său rol într-un film