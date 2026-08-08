TollRo intră în România. Ce șoferi vor plăti noua taxă de drum de la 1 octombrie

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că aplicarea tarifelor pentru noul sistem de taxare rutieră TollRo din România se va face începând cu 1 octombrie 2026. Ce șoferi vor plăti noua taxă de drum?

Sistemul de taxare TollRo se adresează exclusiv vehiculelor de transport marfă și celor cu utilizare mixtă care au o masă totală maximă de peste 3,5 tone. Spre deosebire de rovinieta clasică, taxa TollRo se plătește în funcție de distanța parcursă. Costul final va fi încasat electronic prin sistemul STRR și va fi calculat strict în funcție de numărul de kilometri parcurși pe sectoarele de drum unde se aplică taxa.

Cine trebuie să plătească noua taxă de drum

Potrivit regulilor prevăzute de noul sistem de plată, tariful pentru drumurile naționale va fi mai redus decât cel aplicat pentru autostrăzi și drumuri expres. TollRo înlocuiește pentru anumite categorii de vehicule actualul mecanism de taxare prin rovinietă.

CNAIR a precizat că implementarea Sistemului de Tarifare Rutieră Electronică din România (STRR) și a sistemului TollRo va avea loc începând cu 31 august 2026, în conformitate cu prevederile art.12.alin. (1) din Legea nr.170/2026, coroborate cu Legea nr.226/2023, urmând ca aplicarea tarifelor pentru TollRo să înceapă de la 1 octombrie 2026.

Art. 29 alin. (1) din Legea nr. 226/2023 prevede că „aplicarea rovinietei și TollRo de către CNAIR, conform dispozițiilor prezentei legi, se realizează începând cu data de 1 octombrie 2026”, în condițiile stabilite de lege. În consecință, data de 31 august 2026 reprezintă termenul pentru implementarea infrastructurii și a sistemelor STRR și TollRo pe teritoriul României, iar aplicarea tarifelor pentru rovinietă și TollRo va începe la 1 octombrie 2026. În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Legea nr. 226/2023, modificată prin Legea nr. 103/2026, interoperabilitatea sistemului românesc de tarifare rutieră electronică cu sistemele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, prin intermediul Serviciului European de Taxare Rutieră (SETRE), va deveni operațională începând cu data de 15 ianuarie 2027”, a precizat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

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