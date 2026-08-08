Știința schimbă regulile frumuseții. Ce proporție a corpului feminin atrage cel mai mult bărbații

Standardele de frumusețe s-au schimbat radical de-a lungul timpului și au fost influențate de numeroși factori. Însă, un studiu recent „răstoarnă” din nou regulile. Dacă ani la rând raportul dintre talie și șolduri a fost considerat unul dintre cele mai importante repere pentru o siluetă feminină atrăgătoare, un nou studiu vine cu o perspectivă diferită. Cercetătorii au descoperit că o altă proporție a corpului ar putea avea un rol mai important în modul în care este percepută atractivitatea.

De-a lungul deceniilor, celebra proporție a taliei în raport cu șoldurile a fost analizată în numeroase cercetări și prezentată drept unul dintre indicatorii unei siluete considerate atrăgătoare. Însă percepția frumuseții nu este atât de simplă pe cât ar putea părea. Un studiu recent atrage atenția asupra raportului dintre talie și bust și arată că acesta a avut o influență mai puternică în evaluările participanților.

Știința schimbă regulile frumuseții

Cercetarea, publicată în revista Japanese Psychological Research, a urmărit să compare două proporții corporale: raportul talie-șold și cel dintre talie și bust. Pentru primul indicator, circumferința taliei este împărțită la cea a șoldurilor. De-a lungul timpului, valoarea de aproximativ 0,7 a fost asociată în unele cercetări cu un nivel ridicat de atractivitate.

În cazul raportului talie-bust, calculul se face împărțind circumferința taliei la cea a bustului. Astfel, o valoare mai mică indică o diferență mai mare între dimensiunea taliei și cea a bustului.

Pentru a testa care dintre cele două proporții contează mai mult în evaluarea siluetei, cercetătorii au folosit reprezentări digitale ale unor corpuri feminine. Modelele nu au fost inventate complet pe calculator, ci au pornit de la măsurători reale obținute de la femei.

La evaluarea imaginilor au participat aproape 400 de bărbați, iar rezultatele au indicat o tendință clară: siluetele în care talia era mai îngustă în raport cu bustul au primit scoruri mai ridicate. În schimb, modificarea proporției șoldurilor a influențat într-o măsură mult mai mică evaluarea atractivității.

Totuși, cercetătorii nu susțin că au identificat o rețetă universală pentru „corpul perfect”. Un detaliu important este că studiul a fost realizat exclusiv în Japonia, ceea ce înseamnă că rezultatele trebuie privite și prin prisma particularităților culturale. Astfel, cercetarea arată și cât de mult pot varia criteriile de frumusețe în funcție de societate și de imaginile la care oamenii sunt expuși.

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