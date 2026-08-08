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Sărbătoare mare pe 9 august 2026. Sfântul cunoscut pentru vindecări și ajutor în momente grele

De: Irina Vlad 08/08/2026 | 16:38
Sărbătoare mare pe 9 august 2026. Sfântul cunoscut pentru vindecări și ajutor în momente grele
Sfântul Matia se sărbătorește în fiecare an pe 9 august/ sursă foto: arhivă
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În fiecare an, pe data de 9 august, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Matia, unul dintre cei 12 apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos. În Biserica romano-catolică pe 09 aug. – Sf. Tereza Benedicta a Crucii – patroană a Europei.

Apostolul Matia s-a născut în Betleem, din neamul lui Iuda. El a fost cel care a vestit Evanghelia lui Hristos în Iudeea, Macedonia și Etiopia (astăzi, vestul Georgiei), fiind ales în rândul celor doisprezece Apostoli, în locul lui Iuda – după ce acesta l-a vândut pe Iisus Hriostos apoi s-a spânzurat.

Încă de mic copil a fost atras de tainele credinței, fiind inițiat de către Sfântul Simeon, primitorul lui Dumnezeu, de la care a învățat să fie un om echilibrat, să facă fapte bune și să urmeze cu sfințenie poruncile Domnului.

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Tradiția spune că în Etiopia, de foarte multe ori, Sfântul Matia a fost în pericol de moarte, însă Domnul l-a vindecat și l-a ținut mereu sănătos pentru a propovădui Evanghelia. A fost târât pe pământ, bătut, strujit cu fiare pe coaste și ars cu foc.

Sfântul Matia a fost otrăvit cu o băutură, care duce la orbire, însă substanța nu a avut efectul așteptat, ci dimpotrivă. Sfântul a vindecat pe alți 250 de oameni care orbiseră din cauza acelei băuturi.

Vindecând orbi, surzi, şchiopi şi leproşi, tot mai mulți păgâni şi iudei care nu găseau o explicație firească a minunilor au început să creadă în Hristos, primind Sfântul Botez și întemeind mici comunități creștine.

Moaștele Sfântului Apostol Matia au fost aduse la Roma de împărăteasa Elena, în anul 324. O parte din ele a fost trimisă în Trier, cel mai vechi oraș din Germania. Aici, ele au fost descoperite în urma unor lucrări de restaurare a unei biserici. După această descoperire, ele au fost mutate în biserica abației benedictine, care își va lua numele Sfântul Apostol Matia.

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