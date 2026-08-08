Sărbătoare mare pe 9 august 2026. Sfântul cunoscut pentru vindecări și ajutor în momente grele

În fiecare an, pe data de 9 august, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Matia, unul dintre cei 12 apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos. În Biserica romano-catolică pe 09 aug. – Sf. Tereza Benedicta a Crucii – patroană a Europei.

Apostolul Matia s-a născut în Betleem, din neamul lui Iuda. El a fost cel care a vestit Evanghelia lui Hristos în Iudeea, Macedonia și Etiopia (astăzi, vestul Georgiei), fiind ales în rândul celor doisprezece Apostoli, în locul lui Iuda – după ce acesta l-a vândut pe Iisus Hriostos apoi s-a spânzurat.

Încă de mic copil a fost atras de tainele credinței, fiind inițiat de către Sfântul Simeon, primitorul lui Dumnezeu, de la care a învățat să fie un om echilibrat, să facă fapte bune și să urmeze cu sfințenie poruncile Domnului.

Sfântul Matia, vindecătorul bolilor trupești

Tradiția spune că în Etiopia, de foarte multe ori, Sfântul Matia a fost în pericol de moarte, însă Domnul l-a vindecat și l-a ținut mereu sănătos pentru a propovădui Evanghelia. A fost târât pe pământ, bătut, strujit cu fiare pe coaste și ars cu foc.

Sfântul Matia a fost otrăvit cu o băutură, care duce la orbire, însă substanța nu a avut efectul așteptat, ci dimpotrivă. Sfântul a vindecat pe alți 250 de oameni care orbiseră din cauza acelei băuturi.

Vindecând orbi, surzi, şchiopi şi leproşi, tot mai mulți păgâni şi iudei care nu găseau o explicație firească a minunilor au început să creadă în Hristos, primind Sfântul Botez și întemeind mici comunități creștine.

Moaștele Sfântului Apostol Matia au fost aduse la Roma de împărăteasa Elena, în anul 324. O parte din ele a fost trimisă în Trier, cel mai vechi oraș din Germania. Aici, ele au fost descoperite în urma unor lucrări de restaurare a unei biserici. După această descoperire, ele au fost mutate în biserica abației benedictine, care își va lua numele Sfântul Apostol Matia.

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