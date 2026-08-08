Cele mai scumpe cartiere din România. Unde ajunge metrul pătrat la peste 5.300 de euro

Deși în 2026 prețurile de pe piața imobiliară au început să mai stagneze, în ultimii ani au urcat simțitor, iar în unele cartiere rezidențiale din marile orașe ale României proprietățile au ajuns la valori greu de imaginat pentru cumpărătorul obișnuit. În zonele exclusiviste, metrul pătrat poate trece de 5.300 de euro, iar o locuință spațioasă ajunge rapid să coste sute de mii de euro. Care sunt cele mai scumpe cartiere din România?

Creșterile din ultimii ani au fost alimentate de mai mulți factori, de la cererea ridicată și oferta limitată până la dezvoltarea infrastructurii și apariția unor proiecte rezidențiale de lux. Cartierele bine poziționate continuă să fie preferate de persoanele cu venituri mari, dar și de investitori interesați de proprietăți care își păstrează valoarea în timp.

Cele mai scumpe cartiere din România

Capitala domină în continuare clasamentul celor mai scumpe cartiere din România, iar diferențele dintre zonele premium și cele mai accesibile sunt uriașe. Potrivit raportului Market 360 realizat de Imobiliare.ro, Primăverii se află în frunte, cu un preț de aproximativ 5.313 euro pentru un metru pătrat util. Este una dintre puținele zone din țară în care pragul de 5.000 de euro/mp este depășit atât de clar.

În imediata apropiere se află Aviatorilor, unde valoarea medie ajunge la aproximativ 5.074 euro/mp, în timp ce în Kiseleff metrul pătrat este evaluat la circa 4.990 de euro. Herăstrău, Dorobanți, Floreasca, Aviației și Băneasa completează lista cartierelor bucureștene unde prețurile se mențin la niveluri ridicate. Apropierea de zonele de birouri, parcuri, restaurante și școli internaționale, dar și oferta redusă de locuințe contribuie la menținerea tarifelor.

Și în Cluj-Napoca prețurile sunt unele ridicate. În iunie 2026, prețul mediu solicitat pentru apartamente ajunsese la 3.314 euro/mp, iar locuințele noi depășeau 3.470 euro/mp. Zone precum Centrul, Andrei Mureșanu, Gheorgheni, Zorilor și Bună Ziua rămân printre cele mai căutate.

Și în Brașov, Timișoara, Constanța și Sibiu există zone premium unde proprietățile se vând mult peste media orașului. Centrul Istoric și Drumul Poienii – în Brașov, zona Ultracentrală – Timișoara, Faleza Nord, Mamaia sau împrejurimile Parcului Sub Arini – Sibiu atrag cumpărători dispuși să plătească sume considerabile pentru poziție, confort și acces la facilități.

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