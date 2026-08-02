Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente. O garsonieră costă doar 6.000 euro, acum, în august 2026

Piața imobiliară din România continuă să surprindă prin diferențele majore de preț între marile orașe și zonele industriale aflate în declin. În timp ce în București, Cluj-Napoca sau Timișoara prețurile au rămas ridicate, există orașe în care locuințele ajung la valori greu de imaginat în 2026.

Hunedoara este, în prezent, unul dintre cele mai accesibile orașe din țară, iar exemplul unei garsoniere scoase la vânzare în această perioadă confirmă tendința: doar 6.000 de euro pentru un apartament cu o cameră, situat la parterul unui bloc construit în anii ’70.

Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente

Locuința are o suprafață utilă de 11 metri pătrați și este încadrată ca locuință utilizată, gata de folosit. Proprietatea se vinde printr-o agenție, iar tranzacția are particularități importante: este vorba despre vânzarea dreptului de nudă proprietate, imobilul fiind grevat de un uzufruct viager în favoarea unei persoane.

Practic, cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate, însă nu poate folosi locuința până la încetarea uzufructului. Această situație explică prețul extrem de scăzut, mult sub media pieței.

Blocul în care se află garsoniera este un ansamblu de apartamente cu parter și patru etaje, fără lift, construit în jurul anilor 1970. Structura este realizată pe fundații continue, cu stâlpi și grinzi din beton armat, iar pereții sunt din cărămidă. Exteriorul se prezintă într-o stare medie, cu tencuieli driscuite și zugrăveli specifice perioadei.

O garsonieră costă doar 6.000 euro, acum, în august 2026

Clădirea are acoperiș tip terasă, iar tâmplăria exterioară a apartamentului este din PVC cu geam termoizolant. Ușa de acces este din lemn, iar finisajele interioare sunt considerate funcționale, fără informații suplimentare privind încălzirea sau eventuale renovări recente.

Imobilul beneficiază de acces la telefon și internet, însă nu există detalii despre chirie sau costuri de întreținere. Adresa exactă este strada Ștefan cel Mare nr. 3, municipiul Hunedoara, o zonă cunoscută pentru prețurile accesibile și pentru oferta variată de locuințe vechi.

Acest tip de proprietate, deși atipic, reflectă realitatea unei piețe imobiliare în care prețurile pot coborî drastic atunci când intervin condiții juridice speciale sau când zona nu mai prezintă atractivitate economică ridicată. Hunedoara rămâne, astfel, orașul cu cele mai ieftine apartamente din România în august 2026.

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