CNAIR trage un semnal de alarmă. Românii pot cumpăra fără să știe roviniete false

CNAIR trage un semnal de alarmă! Românii care pleacă în vacanță cu mașina au intrat în vizorul escrocilor. O capcană care circulă pe internet le poate goli portofelul în doar câteva minute, iar mulți nici măcar nu își dau seama că au fost păcăliți.

Totul începe aparent banal. Intri pe un site care pare oficial, plătești rovinieta și pleci liniștit la drum, convins că ai rezolvat totul. Numai că, în realitate, lucrurile pot sta cu totul altfel.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a tras un semnal de alarmă după ce a descoperit existența unei platforme care nu este autorizată să încaseze tariful de utilizare pentru drumurile din România. Mai grav este că șoferii pot ajunge să plătească sume mult peste cele prevăzute de lege.

CNAIR trage un semnal de alarmă!

Potrivit reprezentanților CNAIR, site-ul este administrat de compania Enternova Kft. din Ungaria și percepe taxe suplimentare consistente pentru rovinietele cu valabilitate de un an.

„Atragem atenția că, la achiziționarea unei roviniete prin intermediul acestui site, utilizatorii achită, pe lângă tariful de utilizare reglementat, un cost suplimentar pentru rovinieta cu valabilitate de 12 luni, astfel: autoturisme – 76 euro, respectiv cu 26 euro (52%) peste tariful legal de 50 euro; vehicule destinate transportului de marfă cu masa totală maximă autorizată (MTMA) de cel mult 3,5 tone – 144,5 euro, respectiv cu 30,5 euro (26,75%) peste tariful legal de 114 euro; microbuze pentru transport persoane cu cel mult 8+1 locuri și autorulote/caravane – 143 euro, respectiv cu 93 euro (186%) peste tariful legal de 50 euro; rulote și remorci cu MTMA de cel mult 1,5 tone – 79 euro, deși pentru aceste categorii de vehicule nu este prevăzut un tarif distinct de rovinietă”, se precizează în comunicatul companiei de drumuri.

Riscuri mari pentru șoferi

Pericolul nu se oprește însă la banii plătiți în plus. Dacă rovinieta nu este înregistrată corespunzător în sistemul oficial, șoferii riscă să circule fără un document valabil și să primească amendă, deși sunt convinși că au achitat taxa.

Pentru a evita astfel de situații, CNAIR recomandă ca rovinieta să fie cumpărată doar de pe platforme autorizate. Imediat după achiziție, șoferii pot verifica în baza oficială dacă documentul apare înregistrat și dacă perioada de valabilitate este cea corectă.

CNAIR avertizează că, în perioada concediilor, tentativele de acest fel se înmulțesc, iar câteva secunde de neatenție pot costa zeci de euro în plus și chiar o amendă. Tocmai de aceea, înainte de a introduce datele cardului, este recomandat ca fiecare șofer să verifice cu atenție site-ul pe care face plata.

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