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Amenzi usturătoare pentru șoferii fără rovinietă. Cum ajung sancțiunile direct la domiciliu

De: Emanuela Cristescu 05/07/2026 | 22:48
Amenzi usturătoare pentru șoferii fără rovinietă. Cum ajung sancțiunile direct la domiciliu
Amenzi usturătoare pentru șoferii fără rovinietă. Cum ajung sancțiunile direct la domiciliu
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O simplă deplasare pe drumurile naționale sau pe autostradă se poate transforma într-o adevărată bătaie de cap pentru șoferii care uită să își verifice rovinieta. Mulți pornesc la drum convinși că totul este în regulă, însă descoperă abia după câteva zile sau săptămâni că au fost amendați.

Nu pentru că au fost opriți de Poliție, ci pentru că sistemul i-a identificat automat, iar sancțiunea le este trimisă direct la domiciliu. Tot mai mulți conducători auto au parte de aceeași surpriză: găsesc în cutia poștală procesul-verbal de contravenție, fără să fi avut vreun indiciu că au circulat fără o rovinietă valabilă.

Amenzi usturătoare pentru șoferii fără rovinietă

În prezent, verificarea rovinietei este realizată aproape în totalitate prin intermediul unui sistem electronic. Camere amplasate pe drumurile naționale, europene și pe autostrăzi citesc automat numărul de înmatriculare al fiecărui vehicul și verifică dacă taxa de drum este valabilă.

Dacă sistemul constată că rovinieta lipsește sau a expirat, abaterea este înregistrată pe loc. Șoferul nu este tras pe dreapta și își continuă drumul fără să știe că sancțiunea este deja în curs de emitere. Ulterior, procesul-verbal este expediat prin poștă, iar surpriza apare atunci când plicul ajunge la domiciliu.

Veste proastă pentru șoferii români / Foto: Pixabay

Valoarea sancțiunii diferă în funcție de categoria vehiculului. Pentru autoturisme, amenzile sunt de ordinul sutelor de lei, însă în cazul vehiculelor de transport persoane sau marfă, acestea pot urca până la câteva mii de lei.

Pe lângă amendă, șoferii sunt obligați să își cumpere și o rovinietă valabilă dacă vor să continue să circule legal pe drumurile din România.

În cele mai multe cazuri, problema apare dintr-un motiv banal: rovinieta expiră, iar proprietarul mașinii uită să o reînnoiască. Pentru că nu există un control în trafic care să îl avertizeze imediat, mulți circulă zile întregi convinși că nu au încălcat nicio regulă.

Există și situații în care taxa este achitată, însă numărul de înmatriculare este introdus greșit la cumpărare. Din perspectiva sistemului electronic, vehiculul apare fără rovinietă, iar sancțiunea poate fi emisă automat.

Cum poți evita plicul cu amenda

Specialiștii recomandă verificarea periodică a valabilității rovinietei înainte de orice deplasare pe drumurile unde aceasta este obligatorie. O verificare de câteva secunde poate scuti șoferii de o amendă deloc de neglijat.

Totodată, dacă un conducător auto constată că a circulat fără rovinietă, legislația permite, în anumite condiții, achiziționarea taxei pentru ziua respectivă până la ora 24:00 a zilei următoare, situație în care nu se aplică sancțiunea.

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