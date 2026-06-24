Șoferii din România primesc o veste bună. Ce se va schimba în perioada următoare

Șoferii ar putea scăpa definitiv de o sancțiune care le scotea bani grei din buzunare. Senatul României a dat undă verde unui nou proiect de lege extrem de important, care schimbă regulile jocului pe șosele. De acum încolo, dacă ai plecat în grabă și ai lăsat documentele pe masa din noptieră, polițiștii nu te mai pot taxa!

Inițiativa legislativă a stârnit discuții aprinse la vot. Deși comisiile de specialitate propuseseră inițial respingerea proiectului, senatorii au răsturnat decizia în plen, unde s-au strâns 52 de voturi pentru și 34 împotrivă. Modificarea vizează direct Codul Rutier (art. 35 alin. 2 din OUG nr. 195/2002).

Veste bună pentru șoferii din România

Deputatul Alexandru Dimitriu, cel care a inițiat acest proiect, a reacționat imediat pe rețelele sociale și a explicat că verificarea foilor din portofel este o măsură complet învechită pentru anul 2026.

„Dacă ai permis valabil și mașina este înmatriculată legal, polițistul poate verifica aceste informații în câteva secunde, direct în bazele de date. Cu toate acestea, până acum puteai primi o amendă de câteva sute de lei doar pentru că nu aveai documentele asupra ta”, a spus el.

Inițiatorii legii spun clar că în era tehnologiei nu mai are rost să fii sancționat din cauza unor hârtii, atât timp cât poliția rutieră are acces instant la toate datele tale în format electronic. Să primești o amendă uriașă doar pentru un simplu moment de neatenție este considerat un abuz de birocrație.

„Am propus eliminarea acestei situații absurde”

Alexandru Dimitriu a criticat aspru PSD, singurul partid care vrea să păstreze această amendă.

„Am propus eliminarea acestei situații absurde. Dacă statul poate verifica instantaneu că ai dreptul să conduci și că mașina este în regulă, nu are de ce să te amendeze pentru că ai uitat documentele acasă. Le mulțumesc tuturor senatorilor care au susținut această inițiativă. PSD a rămas singurul partid care a considerat că această amendă trebuie păstrată”, a mai spus el.

În expunerea de motive a legii se arată negru pe alb că pedepsirea șoferilor care nu au actele fizice la ei este „o formă de formalism excesiv incompatibilă cu exigențele unui stat modern”.

Atenție, însă! Chiar dacă proiectul a trecut cu succes de Senat, regulile nu se aplică chiar din această secundă. Legea merge acum direct la Camera Deputaților, care este forul decizional. Acolo vor avea loc dezbaterile finale, urmate de votul decisiv, înainte ca legea să fie trimisă la promulgare.

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