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825 lei amendă pentru toți șoferii din România care uită să facă acest lucru banal, după ce parchează mașina. Unii dintre ei vor afla abia acum că se dă amendă pentru așa ceva

De: Irina Vlad 03/06/2026 | 08:31
825 lei amendă pentru toți șoferii din România care uită să facă acest lucru banal, după ce parchează mașina. Unii dintre ei vor afla abia acum că se dă amendă pentru așa ceva
825 lei amendă pentru toți șoferii din România care uită să facă acest lucru banal, după ce parchează mașina. Unii dintre ei vor afla abia acum că se dă amendă pentru așa ceva
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Mulți șoferi din România nu știu că pot fi amendați cu până la 825 de lei pentru un gest aparent banal, pe care îl omit după ce parchează mașina. Regula există de ani buni în legislația rutieră, însă numeroși conducători află abia acum că nerespectarea acesteia poate atrage sancțiuni din partea polițiștilor. 

În funcție de circumstanțe, legea prevede clar obligațiile care le revin șoferilor după oprirea sau parcarae vehiculelor. Aceasta este probabil cea mai surprinzătoare regulă din Codul Rutier: Art. 148 din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002. Șoferul care coboară din mașină trebuie să acționezed frâna de mână, să oprească motorul și să scoată cheile din contact și să blocheze ușile.

„Este interzis conducatorului de autovehicul să lase liber controlul vehiculului, să părăsească vehiculul fără a acționa frâna de ajutor, fără a opri funcționarea motorului și fără a încuia portierele”, se arată în lege.

825 lei amendă pentru toți șoferii din România care uită să facă acest lucru banal, după ce parchează mașina. Unii dintre ei vor afla abia acum că se dă amendă pentru așa ceva

Amendă usturătoare pentru șoferii care nu respectă legea

Legislația rutieră din România prevede o serie de măsuri pe care conducătorii auto trebuie să le respecte înaninte de a părăsi autoturismul. Spre exemplu, dacă mașina este lăsat în parcare cu geamurile complet coborâte sau dacă o lași descuiată „doar 2 minute până întri în magazin”, polițistul te poate amenda. Un astfel de gest aparent banal se poate transforma într-o amendă usturătoare pentru șoferii care nu respectă regulile prevăzute de Codul Rutier.

Legea consideră că ai lăsat vehiculul nesupravegheat și ai facilitat comiterea unei infracțiuni (furtul auto sau din auto). Fapta se sancționează cu amendă din clasa a II-a (4-5 puncte amendă), adică între 660 de lei și 825 de lei.

500 lei amendă pentru românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în balcon. Majoritatea locatarilor comit această greșeală, neștiind că nu au voie

375 euro amendă pentru turiștii care comit această greșeală în trafic. Poliția nu ține cont de nimic

 

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