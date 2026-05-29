500 lei amendă pentru românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în balcon. Majoritatea locatarilor comit această greșeală, neștiind că nu au voie

Cei care locuiesc la bloc au mai multe reguli de respectat decât cei care au propria curte. Cu toate acestea, nu mulți locatari știu care sunt, de fapt, aspectele de care trebuie să țină cont. Unele dintre ele pot duce inevitabil la o amendă uriașă.

Balconul este unul dintre cel mai important criteriu atunci când românii își caută un apartament. Principalele motive sunt că în acest mod au mai mult spațiu de depozitare, alții își doresc să aibă loc să își pună uscătorul de haine, iar persoanele fumătoare trebuie să aibă un loc special, mai ales dacă nu vor miros îmbibat în pereți. Totuși, majoritatea locatarilor folosesc balconul și în alte scopuri, care, conform legii sunt strict interzise. Cei care fac acest lucru pot fi sancționați cu 500 de lei amendă sau mai mult în cazuri extreme.

Ce nu ai voie să faci în balcon

Multe blocuri au reguli stricte pentru locatari. De această dată este vorba de cei care beneficiază de balcon. Nu toate proprietățile dețin și un astfel de spațiu, însă constituie un avantaj pentru care oamenii plătesc uneori chiar mai mult. Pe de altă parte, este important de știut că există câteva acțiuni care sunt strict interzise.

Cea mai des întâlnită greșeală pe care o fac mulți locatari este scuturatul covorului pe fereastră sau balcon. Asociațiile de proprietari și consiliile locale au regulamente stricte cu privire la acest obicei. Nu doar scuturatul covorului este o încălcare a regulamentului, ci și obiecte mai mici, precum fețe de masă sau lenjerii. De asemenea, sticlele, țigările și alte deșeuri sunt strict interzise. Locatarii care se abat de la aceste norme pot fi sanționați serios.

Fie declarațiile vecinilor, asociațiilor de proprietari, fie camerele de filmat sunt probe suficiente pentru ca autoritățile să aplice amenzi de la 500 de lei. În cazuri mai severe, amenda poate ajunge până la 1.000 de lei. Mai mult decât atât, în condițiile în care asociația de proprietari pune la dispoziție un spațiu special amenajat pentru o astfel de activitate. Așadar, pentru evitarea unei sancțiuni, cei care au balcon la bloc sunt sfătuți să îl folosească în alte scopuri.

