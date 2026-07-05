Tragedie în Neamț. Un muncitor forestier de 30 de ani a murit după ce a fost lovit de un copac. Poliția anchetează un posibil accident de muncă

Un tânăr de numai 30 de ani și-a pierdut viața sâmbătă, într-o pădure din comuna Crăcăoani, județul Neamț, după ce a fost lovit de un copac în timpul unor activități de exploatare forestieră. În ciuda eforturilor disperate ale pompierilor și medicilor de a-l resuscita, bărbatul nu a mai putut fi salvat. Polițiștii au deschis o anchetă și cercetează inclusiv posibile încălcări ale normelor de securitate și sănătate în muncă.

Accident mortal într-o zonă împădurită din Crăcăoani

Alarma a fost dată sâmbătă, în jurul orei 13:15, printr-un apel la 112, după ce o persoană a fost grav rănită într-o zonă împădurită din comuna Crăcăoani.

La intervenție au fost mobilizate echipaje ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Crăcăoani, Detașamentului de Pompieri Târgu-Neamț, Serviciului de Ambulanță Județean Neamț și Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

Potrivit primelor verificări efectuate de polițiști, victima era un bărbat de 30 de ani din comuna Vânători-Neamț, angajat al unei societăți comerciale care desfășura activități de exploatare forestieră.

„Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit faptul că un bărbat, în vârstă de 30 de ani, din localitatea Vânători, angajat al societății comerciale, desfășura activități de exploatare forestieră și a fost lovit de un copac”, a declarat inspector principal Ramona Ciofu, din cadrul IPJ Neamț.

Salvatorii au încercat minute în șir să îi salveze viața

La sosirea echipajelor de intervenție, tânărul era inconștient.

Pompierii au început imediat manevrele de resuscitare, iar ulterior acestea au fost continuate de echipajul Serviciului de Ambulanță Județean.

„Ajunși la locul indicat, pompierii au găsit o persoană inconștientă. Imediat au început manevrele de resuscitare. Ulterior, echipajul de la SAJ a preluat victima și a continuat manevrele de resuscitare. Din păcate, bărbatul în vârstă de 30 de ani nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Neamț, Irina Popa.

Intervenție dificilă în mijlocul pădurii

Operațiunea de recuperare a trupului neînsuflețit a fost una dificilă din cauza terenului accidentat și a accesului greoi.

Pompierii au folosit targa specială UT 2000 pentru a transporta victima pe o distanță de aproximativ 1,5 kilometri, până la locul unde aceasta a putut fi preluată de echipajul Institutului de Medicină Legală.

A fost deschis dosar penal. Se verifică și respectarea normelor de protecția muncii

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.

Potrivit IPJ Neamț, cercetările sunt desfășurate sub coordonarea procurorilor într-un dosar penal care vizează mai multe infracțiuni.

„În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind desfășurate sub coordonarea unității de parchet competente, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă”, a precizat inspector principal Ramona Ciofu.

Ancheta urmează să stabilească dacă accidentul putea fi evitat și dacă au fost respectate toate normele de securitate impuse pentru activitățile de exploatare forestieră.

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