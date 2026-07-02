Doliu în lumea radioului! A murit Anne-Marie Ionescu

Anne-Marie Ionescu, o cunoscută personalitate în lumea radioului românesc, a murit. Anunțul a fost făcut de fostul ei coleg, Răzvan Exarhu, jurnalist și realizator de radio. Acesta a transmis un mesaj emoționant în mediul online.

O veste tristă în rândul jurnaliștilor și oamenilor de radio din România. Anne-Marie Ionescu, cunoscută drept Ami, s-a stins din viață. Aceasta ocupa funcția de Marketing Manager al A.G. Radio Holding, trust care deține Kiss FM, Magic FM și Rock FM. De-a lungul timpului a avut o carieră impresionantă, iar datorită profesionalismului și devotamentului său a fost apreciată atât de fani, cât și de colegii de breaslă.

A murit Anne-Marie Ionescu

Anne-Marie Ionescu, sau pur și simplu, Ami, așa cum o cunoșteau ascultătorii de radio și colegii, a murit. Aceasta era una dintre cele mai apreciate și influente personalități din industrie. Mai mult decât atât, a fost muncitoare, astfel că de-a lungul anilor a coordonat numeroase campanii, parteneriate și proiecte. De asemenea, ea a avut un impact major asupra pieței muzicale, dar și a evenimentelor importante.

Vestea că s-a stins din viață a surprins pe toată lumea. Decesul său a fost confirmat marți, 30 iunie, iar printre cei care au lăsat mesaje pline de durere pe rețelele de socializare se numără și jurnalistul Răzvan Exarhu.

Val de mesaje de regret, după dispariția lui Anne-Marie Ionescu

Răzvan Exarhu i-a fost prieten bun și coleg lui Anne-Marie. Cei doi se înțelegeau de minune, iar faptul că a murit a lăsat un gol imens în sufletul său. El a scris în mediul online că îi va simți lipsa. În plus, a mai precizat că din când în când, va pune la radio piesa ei preferată, în semn de omagiu.

Ami, o să îmi fie dor de tine. Și îți promit că am să îți mai pun la radio din când în când «Summer in Siam». Mă bucur că am fost colegi și prieteni și că am construit atât de multe proiecte frumoase la Morning Glory cu Răzvan Exarhu și Rock FM. Îmi pare nespus de rău că ai plecat, a scris Răzvan Exarhu.

De asemenea, și colegii de la Magic FM au scris un mesaj de rămas bun.

Magic FM și radioul, în general, au pierdut un om de mare valoare. Drum lin, Ami! Mulțumim pentru tot. Vei rămâne mereu în amintirea noastră, a scris echipa Magic FM.

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